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中職》獅隊復古月再邀傳奇 昔日「曹三封」曹竣崵回台南！

2024/05/13 11:21

獅隊復古月再邀傳奇，昔日「曹三封」曹竣崵回台南！（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年5月統一獅台南棒球場主場賽事，規劃復古月主題日活動，首週賽事邀謝長亨、吳俊良及張志強回到台南棒球場與球迷相見歡，本週三（5/15）台南棒球場獅隊對戰富邦悍將賽事，特邀請傳奇球星曹竣崵回到台南棒球場與球迷相見歡。

曹竣崵1999年加盟統一獅隊，當年繳出11勝5敗，防禦率2.48，拿下當年新人王獎座及投手金手套獎項，更在1999年4月29日、5月7日、5月13日，連續三場分別對戰三商虎、興農牛、味全龍連續三場完封對手，成為球迷口中傳奇人物曹三封，更可貴的紀錄在5.13面對味全龍，於新竹棒球場達成無安打比賽，締造投手榮耀紀錄。

獅隊復古月再邀傳奇，昔日「曹三封」曹竣崵回台南！（統一獅提供）

2000年至2002年，曹竣崵轉戰日本職棒中日龍隊，2003年返台回歸再次為獅隊效力，也是獅隊傳奇球星投手經典人物之一。目前曹竣崵任職於臺北城市科技大學棒球隊總教練，本週三將再次回到台南棒球場與球迷相見歡。

5.15（三）統一獅復古月主題活動，特別邀請曹竣崵回到台南棒球場開出漂亮好球外，當日賽前17:20也特別舉辦「老獅話家常」見面會，邀請曾文誠擔任TALK SHOW主持人，邀請球迷一起進場同樂，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，邀請無論是哪個世代的球迷們，誠摯邀請再次回到台南棒球場，一起來回味曾經追的棒球跑的瘋狂回憶。

獅隊復古月再邀傳奇，昔日「曹三封」曹竣崵回台南！（統一獅提供）

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將vs.統一獅 活動嘉賓：曹竣崵

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅 活動嘉賓：曾翊誠、林朝煌

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅 活動嘉賓：曾智偵

看台應援：

主隊應援：一壘區、本壘區、外野區

客隊應援：三壘區 ＊客隊官方應援團位置規劃在三壘Ｅ區1~2排

預售平台：

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