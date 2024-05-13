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MLB》昨背部緊繃提前退場 美媒點出道奇與天使保護大谷的差異

2024/05/13 11:54

大谷翔平昨日比賽因背部緊繃提前退場。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星大谷翔平昨日因為背部緊繃而在9局上退場，儘管情況並不嚴重，不過球團仍然決定保護大谷，讓他今天暫時休兵，這也讓美媒點出道奇與天使的最大不同，在於道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）將出賽與否權力，從大谷身上拿了過來。

《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernández）撰文指出，道奇做到了天使過去沒能做到的事，就是教練團可以說服大谷翔平不要出賽，過去大谷翔平在天使幾乎是每戰都上場，同時這也是對球隊最有利的事情，但在「二刀流」兩頭燒的狀況下，最終演變成球隊在他出現傷勢後，沒有全力阻止大谷翔平上場，甚至沒辦法說服他去做核磁共振，讓「投手大谷」今年幾乎無望上場。

而道奇總教練羅伯斯和球員建立出了明確的關係，教練做好教練的工作、球員做好球員的本分，羅伯斯在大谷翔平背部出現些微不適後，便說服大谷退場，對此羅伯斯表示，他認為大谷翔平了解，休兵對他本身、對球隊來說都是好事。

道奇接著將迎接13連戰，實際上大谷翔平之前曾表示，無論自己背部傷勢如何，他都考慮過讓自己休兵一天，對此羅伯斯則認為，大谷翔平非常了解自己的身體狀況，「現在要迎接13連戰，我只希望可以再更謹慎一些。」

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