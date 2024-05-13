NBA季後賽》超神仙大號三分懾服灰狼！穆雷賽後還遭愛德華茲噴圾垃話

穆雷。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G4，金塊以115：107擊敗灰狼，系列賽扳成2：2平手。除了約基奇（Nikola Jokic）與A.戈登（Aaron Gordon）合砍62分外，穆雷（Jamal Murray）也挹注19分，更在半場結束前投進超大號半場三分球，將球隊士氣提升至最高點。

灰狼在半場結束前最後一波進攻發生失誤，約基奇拿到球後直接長傳給小波特（Michael Porter Jr.）快攻暴扣。想不到在剩餘1.6秒內，灰狼底線發球又出現失誤，只見穆雷在中線後抄球之後隨後一扔，竟投進超大號半場三分彈，全場頓時成為明尼蘇達圖書館。

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JAMAL MURRAY FROM BEYOND HALFCOURT.



KEVIN HARLAN IS HYPED.



Nuggets lead at halftime on TNT pic.twitter.com/PKjD1bS9CG — NBA （@NBA） May 13, 2024

易籃後，穆雷第三節單節8投5中拿下12分，最終他上陣38分鐘，17投8中包含3顆三分球，攻下19分8助攻5籃板2抄截。而在賽後，他似乎還與灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）槓上，轉播單位還捕捉到愛德華茲向穆雷念念有詞的畫面。

賽後記者會上，愛德華茲向記者透露他當時與穆雷的言語交換，「我跟那死傢伙說，我們愛慘了，你就繼續講，這就是我們最喜歡的。」愛德華茲直言，「我就喜歡他這樣，他完全沒有回嘴，但我很確定他聽到我說的話，他們都聽到了。」

灰狼在此系列賽率先拿下2：0領先，但衛冕軍金塊馬上拿下2連勝追平。今天拿下生涯季後賽新高44分的愛德華茲表示，「我不覺得有任何氣勢倒向他們那邊，我們各得2勝，這節骨眼就是看誰能再拿2勝。我很快樂，我們在最高的等級上競爭，我笑著講是因為我很快樂，隨時準備好應戰，如果明天就要打，我也準備好了，這會很有趣。」

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