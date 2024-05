NBA季後賽》超神仙大號三分懾服灰狼！穆雷賽後還遭愛德華茲噴圾垃話

穆雷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G4,金塊以115:107擊敗灰狼,系列賽扳成2:2平手。除了約基奇(Nikola Jokic)與A.戈登(Aaron Gordon)合砍62分外,穆雷(Jamal Murray)也挹注19分,更在半場結束前投進超大號半場三分球,將球隊士氣提升至最高點。

灰狼在半場結束前最後一波進攻發生失誤,約基奇拿到球後直接長傳給小波特(Michael Porter Jr.)快攻暴扣。想不到在剩餘1.6秒內,灰狼底線發球又出現失誤,只見穆雷在中線後抄球之後隨後一扔,竟投進超大號半場三分彈,全場頓時成為明尼蘇達圖書館。

