MLB》大聯盟全新數據！大谷翔平揮棒速度僅排第18 第一名毫不意外

史坦頓。（資料照）
廖志軒／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今撰文分享Statcast系統最新數據「揮棒追蹤排行」，其中在平均揮棒速度這一項指標性數據，官網列出本季前10名的打者，第一名毫不意外，就是洋基隊的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。
Statcast推出的最新揮棒數據中，可以追蹤一名打者的揮棒速度、揮棒長度以及球棒軌跡，其中最具指標性的數據就是揮棒速度，可以衡量一名打者球棒的最佳擊球點和球接觸瞬間的移動速度。
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而這項數據的榜首，絕非「怪力男」史坦頓莫屬，根據Statcast數據，史坦頓本季的平均揮棒速度高達80.6英哩（129.7公里），也是全大聯盟唯一超過80英哩的打者，而聯盟平均為72英哩，75英哩就已經被視為「快速揮棒」。
史坦頓本季敲出2發超暴力全壘打，擊球初速各為119.9英哩與118.8英哩，其揮棒速度分別為83.7英哩與85.1英哩。而本季曾敲出擊球初速119.2英哩安打的道奇日籍巨星大谷翔平，其本季的平均揮棒速度為75.4英哩，與老虎的巴耶茲（Javier Báez）並列第18名。
以下為本季揮棒速度排行榜前10名
1.史坦頓（洋基）80.6英哩
2.克魯茲（Oneil Cruz，海盜）77.7英哩
3.史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）77.0英哩
4.查普曼（Matt Chapman，巨人）76.9英哩
5.（並列）阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）76.7英哩
5.（並列）莫雷爾（Christopher Morel，小熊）76.7英哩
7.賈吉（Aaron Judge，洋基）76.5英哩
8.阿德爾（Jo Adell，天使）76.2英哩
9.（並列）J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez，水手）76.1英哩
9.（並列）索托（Juan Soto，洋基）76.1英哩
11.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）76.0英哩