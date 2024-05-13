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中職》獅隊辛俊昇回母校 捐贈10萬元球具給高苑學弟

2024/05/13 13:09

辛俊昇回母校捐贈10萬元球具給高苑學弟。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年中職選秀統一獅隊第三輪指名投手辛俊昇，今日早上特別利用球隊休假日前往高苑工商母校，特別捐贈球具10萬元提供學校棒球隊資源，並勉勵學弟在棒球路上要勇敢追夢，充實自我挑戰棒球最高殿堂。

去年加盟統一獅辛俊昇是獅隊重點栽培選手，去年底安排辛俊昇參與冬季聯盟賽事磨練，透過與國外球隊交流，辛俊昇秉持學無止境的企圖心，讓自己在各方面能夠更加成熟及穩定，今年賽季站穩獅隊中繼投手牛棚要角之一，也繳出穩定成績，成為獅隊牛棚主要戰力之一。

辛俊昇為感謝高雄高苑工商棒球隊的栽培，自費購買球具回到母校捐贈給棒球隊，希望學弟們在接下來的聯賽能夠有好表現，透過各項賽事讓自己學會成長，才能在未來的棒球路上被看見。

辛俊昇表示：「自己能實現挑戰職棒的夢想，特別感謝高雄高苑工商的教練們用心指導，尤其是總教練李來發對我的要求與磨練，也才有現在的我，做好基礎訓練才能更上一層樓，面對更高階的挑戰，基本訓練不能少，更期待高雄高苑工商未來成績可以愈來愈好，培養出更多職棒選手。」

高雄高苑工商余政憲董事長表示：「感謝俊昇飲水思源高苑工商畢業校友回饋母校，建立一個好的模範傳????精神，同時勉勵俊昇態度非常重要，要成功出人頭地，沒有捷徑，就是要比別人更努力，加倍努力 投入訓練。再來就是自律，生活要規律，專注在球場，未來目標可跳戰旅外，期待俊昇設立目標，一步一步完成。」

辛俊昇回母校捐贈10萬元球具給高苑學弟。（統一獅提供）

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