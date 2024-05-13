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苗栗特教啦啦隊世界賽奪冠 鍾東錦接見大讚台灣之光

2024/05/13 14:03

國立苗栗特殊學校啦啦隊，今年再度參加世界啦啦隊錦標賽勇奪冠軍，苗栗縣長鍾東錦等人（中排左六）接見表揚，大讚是苗栗及台灣之光。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗特殊學校啦啦隊今年再度參加世界啦啦隊錦標賽勇奪冠軍；苗栗縣長鍾東錦今（13）日接見表揚，28位隊職員，每人獲頒5000元獎勵金 ：鍾東錦指出，隊員們靠著自己的努力，奪下國際賽金牌，為台灣及苗栗爭光，相當不容易。

苗栗特教學校啦啦隊是以全智能障礙學生所組成，該校啦啦隊去年參加世界盃啦啦隊錦標賽奪得銀牌，今年汲取去年國際賽經驗並持續精進超越自我後，日前前往美國佛羅里達州奧蘭多參賽，奪下冠軍，讓世界看見台灣最美麗的特殊教育。

今天的表揚活動一開始播放該校啦啦隊賽前練習及比賽的影片，與會人士

看見孩子們展現高難度的翻騰、跳躍等技巧，顯示這場比賽不僅是一場競技，更是一場團隊合作的展現。

鍾東錦指出，啦啦隊上台表演5分、10分鐘，卻要好幾年的努力，隊員們辛苦奪得金牌，為台灣及苗栗爭光，更為台灣打開國際能見度，相當不容易。

校長周敦懿致詞時感謝苗縣府及曾經贊助出國比賽經費的貴人們，讓該校啦啦隊寫下特教歷史，孩子的努力被國際看見。

國立苗栗特殊學校啦啦隊，今年再度參加世界啦啦隊錦標賽勇奪冠軍，苗栗縣長鍾東錦（左）接見表揚，並致贈獎勵金。（記者張勳騰攝）

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