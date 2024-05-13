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NBA》聯盟高層曝勇士看上鵜鶘明星前鋒 美媒建議送出這3人

2024/05/13 14:24

英葛蘭。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士休賽季亟需補強早已不是秘密，但究竟該以誰為目標下手？根據《Heavy》記者狄文尼（Sean Deveney）爆料，有數名NBA球團高層認為，鵜鶘明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）可能是勇士球團的交易目標。

據報導，一名西部球團高層表示，英葛蘭正是勇士在尋找的戰力，不過他有點像瑕疵品，報價可能會低於應有的水準，然而只要他保持健康，以他26歲的年紀，非常適合勇士需求。

另一名東部球團高層則表示，英葛蘭可以打到二、三、四號位，同時也是一名相當優秀的組織核心，而這正是勇士總教練柯爾（Steve Kerr）最喜歡的多功能性。儘管他的韌性可能會受到質疑，但身邊有向D.格林（Draymond Green）這種球員，情況就會改變。

此外，該東部球團高層還透露，目前鵜鶘不確定是否和英葛蘭續約，因此有很多球隊都在關注他，據傳有10-12支球隊，等待鵜鶘願意將英葛蘭擺上交易檯面時出手，目前英葛蘭的合約於明年球季到期，薪資為3600萬美元。

若勇士想交易英葛蘭，狄文尼也在報導內提出可能的交易包裹，其一是將保羅（Chris Paul）、穆迪（Moses Moody）以及未來首輪籤送給鵜鶘，或是以威金斯（Andrew Wiggins）與穆迪為主的包裹。

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