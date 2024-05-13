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田徑》台灣公開賽升格「世界田總洲際巡迴賽台北站」 大咖奧運銀牌夫妻檔確定參戰

2024/05/13 14:40

德格拉斯、楊俊瀚。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年台灣國際田徑公開賽在6月1、2日於台北田徑場登場，且今年賽事升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」，賽事等級將變成銅標籤賽，因此各國菁英選手紛紛踴躍報名參賽，主辦單位更邀請東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（Andre De Grasse）、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿麗（Nia Ali），期待兩人也能刺激台灣選手的成績。

在高手環伺之下，田徑協會希望刺激台灣好手的鬥志，像「台灣最速男」楊俊瀚、跳高選手傅兆玄、「跨欄正妹」張博雅等，另外台灣目前已有400公尺跨欄彭名揚、跳遠林昱堂取得巴黎奧運參賽資格，屆時也會利用台灣公開賽測試近況。

已經是三寶媽的阿麗在2015年職業生涯開始衝刺時生下第一胎、2018年又誕下第二胎，兩次產後復出的她都是滿血回歸，分別拿下2016年里約奧運銀牌和2019年杜哈世錦賽金牌。

身為丈夫與父親的德格拉斯除了輪流照顧孩子，另一個身份就是在賽道上持續發光發熱，近10年的100公尺、200公尺甚至400公尺接力賽場上，很難忽視這位加拿大短跑名將的身影，他在日前佛羅里達東海岸接力賽場上才斬獲100公尺和200公尺金牌。

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