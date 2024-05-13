田徑》台灣公開賽星光熠熠 泰國短跑神童、南韓跳高一哥也會參賽

泰國短跑神童布森、南韓跳高一哥禹相赫。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年台灣國際田徑公開賽在6月1、2日於台北田徑場登場，且今年賽事升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」，賽事等級將變成銅標籤賽，南韓跳高一哥禹相赫、泰國短跑神童布森（Boonson Puripol）也要來參賽。

布森在2022年以16歲之齡「越級打怪」在東南亞運動會200公尺項目摘金，震驚全世界的表現讓世界田總也為此發布貼文祝賀，在世界短跑項目幾乎被歐美、非洲選手壟斷之下，布森的橫空出世更顯難能可貴，不少網友紛紛留言指出這是：「亞洲奇蹟！」

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布森去年亞錦賽400公尺接力擔任第4棒，帶領地主泰國以破大會紀錄38秒55摘金，他也是去年杭州亞運100公尺銀牌，布森如今來台灣參賽將是賽事一大焦點。

禹相赫堪稱是南韓現役最強田徑選手，他去年鑽石聯賽總決賽以2公尺33摘金。他過去因車禍導致左右腳大小不一樣，為了保持身體平衡下了不少的苦工，現在的他克服後天的缺憾，更以自身的成就證明亞洲人也能做得到。「只要全力以赴，在參賽的每個時刻都將平時的準備好好做發揮，讓自己毫無遺憾、信心十足地參加比賽，相信大家都可以做得到。」

禹相赫去年曾來台冬訓，在高雄國訓中心和台灣跳高選手有不少交流，他從台灣年輕選手身上也再次感受到對田徑的熱情，他屆時將跟以2公尺30成為新科全國紀錄保持人的葉柏廷，以及有機會進軍巴黎奧運的傅兆玄同場較勁，也期待禹相赫的參賽能帶給台灣選手刺激，跳出更多佳績。

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