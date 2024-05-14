洪一中挑戰執教1000勝 今日賽事預告與轉播

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由道奇對決巨人，道奇將派出山本由伸對決巨人希克斯（Jordan Hicks），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉!

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NBA部分季後賽有兩場賽事轉播，第一場塞爾提克對決騎士，目前塞爾提克取得2勝1敗領先，他們能否在第四戰順利取得聽牌呢?第二場是雷霆對決獨行俠，獨行俠目前取得2勝1敗優勢，本場還在他們的主場進行，東契奇（Luka Doncic）是否能率隊拿下聽牌優勢呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決中信兄弟，味全龍將派出王維中對決中信兄弟德保拉，第二場是台鋼雄鷹對決樂天桃猿，台鋼將派出陳柏清對決桃猿曾仁和，另外台鋼總教練洪一中也要挑戰達成生涯1000勝的里程碑，喜愛中職的球迷千萬別錯過囉!

MLB

09:40 道奇@巨人 愛爾達體育2台

NBA

07:00 塞爾提克@騎士 緯來體育

09:30 雷霆@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:30 羅德@歐力士 DAZN1

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 愛爾達體育2台、緯來體育

18:35 台鋼雄鷹@樂天桃猿 DAZN2

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