晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

洪一中挑戰執教1000勝 今日賽事預告與轉播

2024/05/14 06:58

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由道奇對決巨人，道奇將派出山本由伸對決巨人希克斯（Jordan Hicks），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉!

NBA部分季後賽有兩場賽事轉播，第一場塞爾提克對決騎士，目前塞爾提克取得2勝1敗領先，他們能否在第四戰順利取得聽牌呢?第二場是雷霆對決獨行俠，獨行俠目前取得2勝1敗優勢，本場還在他們的主場進行，東契奇（Luka Doncic）是否能率隊拿下聽牌優勢呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決中信兄弟，味全龍將派出王維中對決中信兄弟德保拉，第二場是台鋼雄鷹對決樂天桃猿，台鋼將派出陳柏清對決桃猿曾仁和，另外台鋼總教練洪一中也要挑戰達成生涯1000勝的里程碑，喜愛中職的球迷千萬別錯過囉!

MLB

09:40 道奇@巨人 愛爾達體育2台

NBA

07:00 塞爾提克@騎士 緯來體育

09:30 雷霆@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:30 羅德@歐力士 DAZN1

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 愛爾達體育2台、緯來體育

18:35 台鋼雄鷹@樂天桃猿 DAZN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。