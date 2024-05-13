NBA》鵜鶘明星前鋒會是湖人好選擇！ NBA高層受訪說明原因

英葛蘭。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人在今年於季後賽出局後，他們的管理層完全了解若希望能重新成為奪冠競爭者就必須增強現有的陣容，對此一位匿名的NBA高層就認為鵜鶘前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）會是湖人的好選擇。

《Heavy》記者狄文尼（Sean Deveney）報導中所訪問到的NBA主管就談到英葛蘭重返湖人的可能性:「如果湖人願意嘗試這次機會的話，那英葛蘭回歸湖人是個不錯的主意，英葛蘭不只能成為湖人很好的第三得分點，同時也能讓他們成為有潛力奪冠的球隊之一。」

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此外該名球探也說明了為何湖人很有機會得到英葛蘭的原因:「由於英葛蘭近年飽受傷病困擾，同時身上還有高薪合約要跑的關係，任何一支想交易他的球隊都不需要提供全明星等級的交易籌碼就能換到他，而這就是為什麼我認為湖人有可能爭取英葛蘭加盟的原因，因為英葛蘭需要去一個能夠付高薪給他的地方。」

而對此該篇報導湖人可能提出的交易籌碼將是里維斯（Austin Reaves）、八村壘另外可能得再加上今年的首輪新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）與選秀籤。

雖然這看起來似乎湖人還是得付出很大的代價，但英葛蘭這個賽季在例行賽的64場比賽中，場均能得到20.8分、5.1籃板及5.7助攻，另外三分命中率也有35.5%，這樣的成績完全足以勝任球隊第三得分點的任務。儘管他可能不是最適合湖人當前陣容的第三位全明星，但在他的報價應不至於讓湖人付出所有的未來資產進行交易的情況下，引進英葛蘭或許會是湖人今夏補強的好選擇。

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