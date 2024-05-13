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中職》明星賽「攻蛋」 暫定開放3萬人

2024/05/13 17:08

中職6隊代表出席明星賽宣告記者會，邀請球迷大巨蛋見。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒2024年明星賽將於7月20、21日「攻蛋」，會長蔡其昌表示，第一階段預計開放3萬名觀眾，再視售票狀況研究是否增加。

蔡其昌指出，2月21日新春團拜結束就拜會市長蔣萬安，就明星賽在大巨蛋舉行與北市府交換意見，礙於大巨蛋有其他檔期還要協調，當天沒有得到肯定的答案，之後聯盟接到北市府回覆，同意在明星賽在大巨蛋舉行，聯盟也按照原先規劃，以大巨蛋做為明星賽的優先場地。

蔡其昌表示，在與北市府協調的同一時間，桃園市長張善政也積極爭取明星賽在桃園球場，聯盟也向張市長報告，因為向北市府提出要求在先，若大巨蛋檔期無法配合，明星賽的首選就是桃園，未來再看桃園或其他地方政府是否有意爭取主辦明星賽。

至於明星賽預計開放多少觀眾進場，蔡其昌表示，印象中是大巨蛋若開放3萬人以上，主辦單位必須提交交通改善計畫，聯盟第一階段應會先抓這個數字，如果球迷多到票數真的不夠，再考慮增加進場人數。中職明星賽進場人數最多是2013年在桃園18181人，今年勢必改寫紀錄。

中職6隊代表出席明星賽宣告記者會，邀請球迷大巨蛋見。（記者林正堃攝）

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