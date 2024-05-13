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日職》在甲子園100週年二度受邀阪神「台灣日」 林威助：備感榮幸

2024/05/13 18:05

林威助曾在2018年受邀出席阪神虎台灣日。（林威助粉絲團提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕繼2018年赴日出席阪神虎「台灣日」後，前中信兄弟總教練林威助今年6月7日將第二度受邀出席，且今年適逢甲子園球場100週年，除了讓他備感榮幸之外，也會再帶母親張鳳嬌一同前往。

林威助在2018年擔任中信兄弟二軍總教練時期，就曾赴日到阪神甲子園球場出席「台灣日」，當時母親也同行並在球場看台留下合影；林威助在2021、2022率中信兄弟完成二連霸後，卻在去年5月無預警遭「換助」轉任海外發展顧問，季後也選擇離隊，目前則在台灣體大棒球隊擔任客座打擊教練。

儘管目前未在職業球隊任教，45歲的林威助今年仍收到老東家阪神邀約，也讓他透過經紀公司表達誠摯的感謝之情，除了感謝阪神在自己退役這麼久之後還記得他，「更感謝在今年甲子園100週年紀念的重要時刻，還能夠收到邀請，也備感榮幸。」林威助這次不但要再度擔任開球嘉賓，賽前還將擔任甲子園歷史館一日館長、負責甲子園歷史館導覽，還會出席場外的Talk Show。

經紀公司也透露，林威助很珍惜最近這段和家人相處的時光，畢竟在他從事棒球運動之後就鮮少有長時間可以待在家，而他也並沒有跟棒球圈脫節，除了利用在台體大客座的機會多接觸基層棒壇，平時在家則會利用時間看書充電、繼續補充棒球新知。

林威助曾在2018年受邀出席阪神虎台灣日。（林威助粉絲團提供）

林威助曾在2018年受邀出席阪神虎台灣日。（林威助粉絲團提供）

林威助與母親在甲子園球場合影。（林威助粉絲團提供）

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