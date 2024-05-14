MLB》「對日本球員難以想像」 道奇鐵捕此舉被大谷兩度斜瞪！

I would never want Shohei Ohtani to hit me with a side eye



: @komogomoTV_ pic.twitter.com/EMZhwQG21d — Dodgers Nation （@DodgersNation） May 12, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近日有日媒發布大谷翔平在道奇與教士第二戰的影片花絮，其中道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）把嘴裡吃的東西丟進球場的舉動引起大谷翔平兩度斜瞪，該行為也引起網友熱烈討論。

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美媒《Dodgers Nation》引用日媒剪取大谷翔平看到史密斯把嘴裡吃的東西丟進球場後兩度斜瞪他的畫面片段寫道，「我永遠不會想要大谷翔平斜瞪我。」並附上汗顏的emoji。

該文有網友在底下留言表示：「對日本棒球員來說，球場是個神聖的地方，所以亂丟垃圾是難以想像的事情。大谷翔平會把球場上的垃圾撿起來並放進口袋就象徵這一點。」也有網友猜想：「大谷曾說過他會把垃圾撿起來是因為那不是垃圾，是別人的運氣。所以在影片中大谷的反應就像是『老兄，你把你的運氣給丟掉了』。」

有許多日本網友也對這個動作表達不滿：「如果踩到吃過的口香糖怎麼辦？」、「是在挑釁大谷嗎？」、「大谷連口水都不會吐。」美國網友也提到：「這就是為什麼日本的街道非常乾淨。」、「大谷翔平在安納罕的時候就很習慣把垃圾撿起來。」

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