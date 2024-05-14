MLB》大谷休兵一天後重返先發DH 山本由伸今挑戰先發5連勝

大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天因為背部緊繃缺陣，休兵一天後，大谷今天重回先發第二棒指定打擊。道奇今天在客場面對巨人，日本強投山本由伸將擔任先發，對決巨人右投希克斯（Jordan Hicks）。

大谷翔平在前天比賽因背部不適，第9局被換代打後退場，昨天沒有出賽，無緣對決效力教士隊的前輩達比修有。

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道奇隊今公布先發打序，大谷翔平重返先發第二棒DH，前三棒仍是貝茲（Mookie Betts）、大谷、佛里曼（Freedie Freeman）的MVP連線，第四棒是主戰捕手史密斯（Will Smith）。

大谷翔平本季出賽40場，交出11轟、27分打點，打擊率3成52，上壘率4成23，長打率6成67，整體攻擊指數（OPS）為1.090。

山本由伸今年先發8場，戰績4勝1敗，防禦率2.79，今天要挑戰先發5連勝；希克斯本季先發8場，戰績3勝1敗，防禦率2.30。

山本由伸。（資料照，今日美國）

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