MLB》藤浪本季首升大聯盟後就被放進傷病名單 紐媒解釋原因

藤浪晉太郎。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力大都會3A的日本火球男藤浪晉太郎,大都會球團今天宣布,藤浪因右肩拉傷,先是把藤浪拉上大聯盟後,並放進15天傷病名單。

藤浪晉太郎本季以1年335萬美元加盟大都會,藤浪在季前熱身賽5場登板,防禦率高達12.27,因此開季從小聯盟3A出賽。

請繼續往下閱讀...

不過,藤浪在大都會3A球隊雪城大都會表現欠佳,本季在3A出賽9場都是後援,防禦率為14.09,共投7.2局被敲7安,失掉15分(有12分自責),賞9次三振,丟17次保送、2次觸身球,被打擊率為2成50,每局被上壘率高達3.13。

《紐約郵報》記者普瑪(Mike Puma)在社群媒體X上指出,大都會把藤浪拉上大聯盟,並放進傷病名單是道理的,大都會最終需要藤浪在40人名單的位置,透過把藤浪放在大聯盟名單,可在必要時把藤浪轉至60天傷病名單,藉此獲得40人名單上的空缺位置。

藤浪晉太郎去年待過運動家與金鶯隊,整季出賽64場(有7場先發),交出7勝8敗、防禦率7.78的成績,共投79局賞83次三振,丟45次保送、7次觸身球,被打擊率為2成42,每局被上壘率為1.49。

RHP Shintaro Fujinami has been recalled from Triple-A Syracuse and placed on the 15-day injured list with a right shoulder strain.

Mets recalling Shintaro Fujinami and placing him on the IL with a right shoulder strain makes sense: the team will eventually need that spot on the 40-man roster and by placing Fujinami on the major league roster they can 60-day IL him if need be and get back the spot on the 40.