NBA季後賽》G5搶聽牌優勢大利空 尼克兩大戰將高掛免戰牌

羅賓森。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克和溜馬在季後賽次輪戰成2：2平手，明天第5戰至關重要，但尼克在取得聽牌優勢的關鍵戰役中確定少了2名戰將。替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）因左腳踝有應力性傷勢進行手術，阿努諾比（OG Anunoby）再因腿筋傷勢將缺席第5戰。

羅賓森在季後賽首輪第三戰被七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）惡意拉下導致摔落地面，後續造成他的左腳踝扭傷因此缺席第4戰，但羅賓森在第5戰回歸，次輪與溜馬一戰僅出賽12分鐘就退場。羅賓森是尼克禁區主力輪替，本季表現也飽受傷勢影響，去年12月曾開刀治療左腳踝傷勢，缺席大半賽季，僅出賽31場，場均繳出5.6分、8.5籃板。

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羅賓森今天進行本季第2度的左腳踝手術，預計休養6至8週後才會再進行評估，幾乎等同於季後賽報銷，對於飽受傷兵所苦的尼克是一大打擊。

尼克季後賽前就失去明星大前鋒藍道（Julius Randle），35歲射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和羅賓森也高掛免戰牌，另外，阿努諾比因腿筋傷勢將缺席第5戰，連續3場缺陣。

阿努諾比。（資料照，今日美國）

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