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MLB》前美聯全壘打王、生涯221轟的重砲戴維斯退休 將拚汽車技師夢

2024/05/14 09:02

戴維斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯在大聯盟累積221轟的36歲重砲戴維斯（Khris Davis），他近日向《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）表示，他將從棒球舞台退休，將力拚轉成一名汽車技師。

戴維斯是在2009年選秀會被釀酒人選進，2013年登上大聯盟舞台。戴維斯在2016年轉戰運動家後，連3年單季至少交出40轟、100分打點的成績，戴維斯更在2018年以48轟摘得美聯全壘打王，從2015年至2018年之間，連4年打擊率都是2成47。

戴維斯在2019年還交出23轟、打擊率2成20的成績。2020年縮水賽季，戴維斯僅繳出2轟、10打點，打擊率2成的表現。

2021年季前戴維斯被交易至遊騎兵，季中被釋出後，又回到運動家，整季出賽42場，有3轟、10打點，打擊率2成06的成績。戴維斯前一次在大聯盟舞台出賽已經是（美國時間）2021年10月3日的時候。戴維斯在大聯盟共9年生涯，累積221轟、590分打點，平均打擊率2成42。

戴維斯。（資料照，美聯社）

「我在棒球上沒有更多機會了。」戴維斯向《今日美國》表示，「所以我花了很多時間去尋找自己在棒球之外的路，我還年輕，不想只是待在家裡。」

戴維斯表示，自己近期在亞利桑那汽車學院中學習了一年，幾週前才畢業，他預計不久後將會申請汽車經銷商、以及私人家庭式經營的小商店。

「這是一個挑戰，因為我在上課前，甚至不知道怎麼換輪胎。」戴維斯表示，「我喜歡汽車，但不知道會遇到什麼，我知道自已會落後，所以我全心投入。」

戴維斯一週內花5天間、從早上7點至下午1點去上課，學習成為汽車技師的一切。戴維斯說，起初班上有15名學生，但課程結束時只有4名學生畢業。

戴維斯。（資料照，美聯社）

「我就像個試著保持年輕的老傢伙。」戴維斯笑說，「其他人都是19歲、20歲的年輕人，這些人從5歲時就開始修車。他們還沒到能喝酒的年齡，但這很有趣，學習汽車知識讓我感到欣慰，這讓我有種懷舊的感覺，因為我大約13歲時看了《玩命關頭》，才真正喜歡汽車，那部電影真是史詩級的。」

「我只想成為那種有車友場景的一部分，大家會秀愛車和競賽，有一輛好車是很棒的。」戴維斯說道。

戴維斯曾經想擔任一名大聯盟教練，但未能如願，「我想在棒球之外找到自我，現在我找到了。我想知道那些比自己早退休的球員，是如何過活的，我從來沒有真正和任何人談論這件事。」戴維斯說，「不打球後很難適應，但我迫不及待想開始新生活。」

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