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MLB》李政厚左肩脫臼進傷兵名單 巨人主帥：他很沮喪

2024/05/14 10:02

李政厚。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手「風之孫」李政厚昨天因守備導致左肩脫臼，將進入10天傷兵名單，總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，李政厚可能要缺席一段時間。

巨人昨日在主場迎戰紅人，紅人坎德拉里歐（Jeimer Candelario）1局上滿壘時擊出中外野深遠飛球，李政厚全力追趕並躍起試圖上演美技接殺，球最終落在全壘打牆上緣彈回，形成一支二壘安打，而李政厚則是撞牆倒地，隨後就退場休息。

「這需要一點時間來處理，」梅爾文表示，李政厚非常重視團隊，想要為球隊做出貢獻，所以他感到失望且無力，如果接到的話就是美技，可以鼓舞球隊士氣，但他卻突然倒下了，不得不休息。

梅爾文也強調，儘管球隊近期面臨傷兵潮，但這對其他人來說卻是一大機會。巨人將會安排由外野大物馬托斯（Luis Matos）接替李政厚的中外野先發空缺，不過費茲傑拉（Tyler Fitzgerald）和M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）也都能守中外野。

李政厚本季以6年1.13億美元加盟巨人，新人年出賽36場，繳出2轟、8分打點，打擊率2成62成績，上壘率3成10，長打率3成31，整體攻擊指數為0.641。

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