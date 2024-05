MLB》猛！今永昇太飆8K無失分、ERA再度不到1 兩度牽制抓到勇士跑者

小熊日籍左投今永昇太。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投5局無失分,賞8次三振,丟3次保送是單場最多,無關勝敗。小熊最後以0比2敗給勇士。今永昇太仍以防禦率0.96穩居大聯盟防禦率王。

今永昇太一開賽保送勇士強打阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.),但首局1出局後,今永牽制抓到勇士一壘跑者阿庫尼亞,形成2出局。今永雖然又投保送、被敲一壘安打,但今永三振杜瓦爾(Adam Duvall),化解失分危機。

今永昇太第2局讓勇士打線三上三下後,第3局2出局被連敲2安,讓勇士攻佔一、三壘,今永三振勇士強打歐森(Matt Olson),再度化解危機。

勇士打線在第4局靠2安、1保送,有著2出局滿壘的大好得分機會,今永昇太接著面對阿庫尼亞,小熊總教練康索(Craig Counsell)不滿阿庫尼亞出棒沒有過半的判決,遭到一壘審瓦倫泰(Junior Valentine)驅逐出場。今永昇太仍讓阿庫尼亞敲右外野飛球出局,再度安全下庄。

第5局勇士阿爾比斯(Ozzie Albies)敲安,今永昇太先是三振強打歐蘇納(Marcell Ozuna)後,接著牽制抓到勇士一壘跑者阿爾比斯,形成2出局。今永昇太雖然被下一棒的歐森敲一壘安打,他讓杜瓦爾敲滾地球出局,完成投球工作。

今永昇太此戰投5局用98球,被敲7安,賞8次三振、丟3次保送,沒有失分,賽後防禦率降至0.96。今永昇太今天共投64顆速球、30顆指叉變速、4顆橫掃滑球。

勇士打線在第6局靠肖特(Zack Short)關鍵二壘安打、以及阿庫尼亞適時安攻下2分。加上勇士牛棚守成,讓小熊吞下敗仗。

小熊投手威斯奈斯基(Hayden Wesneski)投3局失2分,吞本季第2敗。小熊打線全場敲5安,日籍好手鈴木誠也4打數敲1安;勇士投手R.柯爾(Ray Kerr)投2局賞3K無失分,摘本季首勝。

