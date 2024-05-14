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MLB》猛！今永昇太飆8K無失分、ERA再度不到1 兩度牽制抓到勇士跑者

2024/05/14 10:03

小熊日籍左投今永昇太。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投5局無失分，賞8次三振，丟3次保送是單場最多，無關勝敗。小熊最後以0比2敗給勇士。今永昇太仍以防禦率0.96穩居大聯盟防禦率王。

今永昇太一開賽保送勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），但首局1出局後，今永牽制抓到勇士一壘跑者阿庫尼亞，形成2出局。今永雖然又投保送、被敲一壘安打，但今永三振杜瓦爾（Adam Duvall），化解失分危機。

今永昇太第2局讓勇士打線三上三下後，第3局2出局被連敲2安，讓勇士攻佔一、三壘，今永三振勇士強打歐森（Matt Olson），再度化解危機。

勇士打線在第4局靠2安、1保送，有著2出局滿壘的大好得分機會，今永昇太接著面對阿庫尼亞，小熊總教練康索（Craig Counsell）不滿阿庫尼亞出棒沒有過半的判決，遭到一壘審瓦倫泰（Junior Valentine）驅逐出場。今永昇太仍讓阿庫尼亞敲右外野飛球出局，再度安全下庄。

小熊日籍左投今永昇太。（法新社）

第5局勇士阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安，今永昇太先是三振強打歐蘇納（Marcell Ozuna）後，接著牽制抓到勇士一壘跑者阿爾比斯，形成2出局。今永昇太雖然被下一棒的歐森敲一壘安打，他讓杜瓦爾敲滾地球出局，完成投球工作。

今永昇太此戰投5局用98球，被敲7安，賞8次三振、丟3次保送，沒有失分，賽後防禦率降至0.96。今永昇太今天共投64顆速球、30顆指叉變速、4顆橫掃滑球。

勇士打線在第6局靠肖特（Zack Short）關鍵二壘安打、以及阿庫尼亞適時安攻下2分。加上勇士牛棚守成，讓小熊吞下敗仗。

小熊投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）投3局失2分，吞本季第2敗。小熊打線全場敲5安，日籍好手鈴木誠也4打數敲1安；勇士投手R.柯爾（Ray Kerr）投2局賞3K無失分，摘本季首勝。

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