NBA季後賽》塔圖姆33分領軍 塞爾提克打敗騎士系列賽聽牌

塞爾提克今天在G4擊敗騎士，東部次輪系列賽以3：1率先聽牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部頭號種子塞爾提克今天在客場「雙探花」塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）聯手攻下60分，最終以109：102驚險打敗沒有一哥坐鎮的騎士，綠衫軍在東部次輪系列賽以3：1率先聽牌。

騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）今年季後賽扛起球隊得分重任，近5場比賽合計狂砍184分，唯一能擋住他就剩下受傷，他此仗因左小腿拉傷缺陣。

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對手王牌無法上場，綠衫軍一哥塔圖姆上半場就進帳23分，帶領塞隊最多領先13分，但騎士球員也是有所發揮，塞爾提克半場僅62：57領先騎士。騎士在第三節一度縮小差距，但綠衫軍的板凳理查德（Payton Pritchard）才在最後階段連拿5分，帶著88：78領先進入第四節。

只是，塞爾提克此仗真的打不好，末節甚至陷入長達近4分鐘的得分乾旱期，直到塔圖姆再度跳投得手，以及J.布朗1分09秒的關鍵三分球，綠衫軍才保住勝利，連兩場在客場成功踢館，16日將回到主場拚直接贏球前進東部決賽。

塔圖姆33分、11籃板及5助攻，J.布朗進帳27分、8籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻16分、7籃板和5助攻，理查德獲得11分。

騎士此仗沒米契爾坐鎮，全隊仍努力跟綠衫軍抗衡，葛蘭德（Darius Garland）末節拿13分、全場進帳30分，可惜終究是無法翻轉戰局，莫布里（Evan Mobley）19分、雷佛特（Caris LeVert）19分、斯特魯斯（Max Strus）15分。

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