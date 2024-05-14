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MLB》史上第5人！ 貝茲首局首打席開轟創核彈頭神紀錄

2024/05/14 10:22

道奇開路先鋒貝茲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）今天在對戰巨人首打席就開轟，幫助球隊取得1：0領先，他也成為大聯盟史上第5位敲50支「首局首打席全壘打」的球員。

道奇開路先鋒貝茲在1局上首打席與巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）纏鬥7球，最終相中80.1英哩的橫掃滑球，擊出左外野陽春砲，本季第7轟出爐，助隊先馳得點。這一轟擊球初速為100.4英哩，飛行距離為363英呎。

貝茲生涯共累積50支首局首打席全壘打，高居史上第5多，也是史上第5位達成這項壯舉的球員，前4位分別是「史上最強第一棒」韓德森（Rickey Henderson）的81轟、現役藍鳥外野手「春天哥」史普林格（George Springer）的57轟、前紐約洋基名將索利安諾（Alfonso Soriano）54轟和名人堂球星比吉歐（Craig Biggio）的53轟。

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