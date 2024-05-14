MLB》千賀滉大自認目前狀態非百分之百 歸隊時間表恐再延後

千賀滉大。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會日籍投手千賀滉大今年開季因右肩關節囊拉傷進傷病名單，他日前投完第2次的實戰投打練習（Live BP）後，千賀滉大自認投球出力無法達到百分之百，將延後復健賽時間。這也代表千賀的歸隊時間表恐再往後延。

千賀滉大在美國時間4月29日第一次的Live BP，當時他感覺自己的投球機制不對。千賀滉大在第二次的Live BP後，這種不確定的感覺仍然存在。

請繼續往下閱讀...

「按照我目前的投球機制，我覺得自己無法恢復100％的狀態。」千賀滉大透過翻譯表示，「所以會花一點時間檢查一切，確保一切都完美後再回到比賽，是正確的選擇。」

千賀滉大說明，「我所有的力量輸出沒有朝向捕手，未能夠以100％丟向捕手，這是非常重要的，如果這種狀況持續下去，我會更容易被敲安打，也容易受傷。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，他理解日本與美國球界在對待傷兵時有所不同。千賀滉大說明，「在日本，更多是取決於球員，如果選手感覺很棒，他們可以繼續前進，而這裡（美國）的訓練員有一個結構非常好的計劃。」

「這是一個獨特的情況。」門多薩說，「我在努力了解這個人，試著去了解他，了解他的一些習慣和喜好。」

千賀滉大是在2022年季後與大都會簽下5年7500萬美元合約，上季先發29場交出12勝7敗、防禦率2.98、單季賞202次三振的優異成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法