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MLB》今永以均速148KM速球讓勇士吃癟 感謝教頭為一判決抗議裁判

2024/05/14 12:08

今永昇太。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天面對國聯東區強權勇士，他主投5局飆8次三振沒有失分，無關勝敗，小熊最後以0比2敗給勇士。今永昇太表示，感謝小熊總教練康索（Craig Counsell）為一個是否出棒的判決向裁判抗議。

今永昇太此戰5局用98球，當中有58顆好球，共投64顆速球、30顆指叉變速、4顆橫掃滑球，被敲7安、賞8次三振，丟3次保送，沒有失分，賽後防禦率降至0.96獨居全大聯盟最佳。

今永昇太此戰的四縫線球均速為92.4英里（約148.7公里），最快丟到93.9英里（約151.1公里），平均轉速為2498轉。今永這場比賽的速球讓對手揮空10次，其中全場賞8次三振中，有4次是用速球K掉對手。

今永昇太。（今日美國）

今永昇太表示，此戰速球的品質很好，面對強力的勇士打線投得有點謹慎，所以只投了5局，原本想投到6局。今永昇太此戰上演2次牽制成功，都抓到勇士一壘跑者，他表示，教練有提醒投球之外的動作也要重視，很高興能取得這樣的結果。

今永昇太此戰5局投球有4局都讓對手上壘，其中第4局更是讓勇士打線2出局攻占滿壘，輪到勇士當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）打擊，球數來到1好2壞時，今永昇太丟一顆83.8英里的指叉變速，阿庫尼亞出棒後緊急收棒，一壘審瓦倫泰（Junior Valentine）認定未出棒，讓今永昇太相當無奈。

小熊總教練康索（Craig Counsell）這時在休息區對著裁判表達不滿，卻突然被趕出球場。今永昇太在該打席最後用一顆92.9英里四縫線速球讓阿庫尼亞敲右外野飛球出局，化解滿壘危機。

對於自家教頭被趕出場，今永昇太說，「教練對一個是否揮棒的判決非常激動，還離開休息區，他比我還激動，我非常感謝他。」

康索指出，今永這場比賽在球數上落後的打席，比球隊先前看到的還多，但他還是投出5局無失分，「他絕對給我們獲勝的機會。」

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