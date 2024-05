MLB》今永以均速148KM速球讓勇士吃癟 感謝教頭為一判決抗議裁判

今永昇太。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天面對國聯東區強權勇士,他主投5局飆8次三振沒有失分,無關勝敗,小熊最後以0比2敗給勇士。今永昇太表示,感謝小熊總教練康索(Craig Counsell)為一個是否出棒的判決向裁判抗議。

今永昇太此戰5局用98球,當中有58顆好球,共投64顆速球、30顆指叉變速、4顆橫掃滑球,被敲7安、賞8次三振,丟3次保送,沒有失分,賽後防禦率降至0.96獨居全大聯盟最佳。

請繼續往下閱讀...

今永昇太此戰的四縫線球均速為92.4英里(約148.7公里),最快丟到93.9英里(約151.1公里),平均轉速為2498轉。今永這場比賽的速球讓對手揮空10次,其中全場賞8次三振中,有4次是用速球K掉對手。

今永昇太。(今日美國)

今永昇太表示,此戰速球的品質很好,面對強力的勇士打線投得有點謹慎,所以只投了5局,原本想投到6局。今永昇太此戰上演2次牽制成功,都抓到勇士一壘跑者,他表示,教練有提醒投球之外的動作也要重視,很高興能取得這樣的結果。

今永昇太此戰5局投球有4局都讓對手上壘,其中第4局更是讓勇士打線2出局攻占滿壘,輪到勇士當家球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)打擊,球數來到1好2壞時,今永昇太丟一顆83.8英里的指叉變速,阿庫尼亞出棒後緊急收棒,一壘審瓦倫泰(Junior Valentine)認定未出棒,讓今永昇太相當無奈。

小熊總教練康索(Craig Counsell)這時在休息區對著裁判表達不滿,卻突然被趕出球場。今永昇太在該打席最後用一顆92.9英里四縫線速球讓阿庫尼亞敲右外野飛球出局,化解滿壘危機。

對於自家教頭被趕出場,今永昇太說,「教練對一個是否揮棒的判決非常激動,還離開休息區,他比我還激動,我非常感謝他。」

康索指出,今永這場比賽在球數上落後的打席,比球隊先前看到的還多,但他還是投出5局無失分,「他絕對給我們獲勝的機會。」

Craig Counsell was ejected for the first time as the manager of the Cubs



He was arguing a check swing call on Ronald Acuña Jr. and got tossed by the first base umpire across the field pic.twitter.com/cA8oYyyHtE