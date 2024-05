MLB》大谷歸隊敲雙安帶打點、山本5.2局失4分逃敗 道奇延長賽氣走巨人

道奇今天在延長賽擊敗巨人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平日前因背部緊繃休息一天後,今在客場出戰世仇巨人重返打線,單場繳出雙安,進帳1分打點,山本由伸先發5.2局失4分無關勝敗,道奇10局上靠著當家第四棒史密斯(Will Smith)帶有2分打點的致勝長打,終場以6:4贏球,3連戰拔得頭籌。

大谷翔平在前天比賽因背部不適,第9局被換代打後退場,昨天沒有出賽,無緣對決效力教士隊的前輩達比修有。大谷今重回先發打線,道奇首局靠著貝茲(Mookie Betts)首打席全壘打率先得分,下一棒大谷翔平也擊出右外野安打。

山本由伸2局下遭遇亂流,被頂替李政厚空缺的外野大物馬托斯(Luis Matos)敲出左外野3分砲,本季首轟出爐,同時也幫助巨人以3:1超前。山本之後回穩,連續三局都出3上3下。

道奇5局上攻勢再起,帕赫斯(Andy Pages)敲出長打,之後靠著暴投推進至三壘,大谷翔平從巨人火球男希克斯(Jordan Hicks)手中擊出內野安打,打回第2分,拉克斯(Gavin Lux)則在第6局敲出帶有追平分的安打,道奇追成3:3平手。

不過,山本在6局下控球出現狀況,1人出局後連續投出2次四壞球保送,雖然解決掉了佛羅雷斯(Wilmer Flores),但仍被拉莫斯(Heliot Ramos)敲安再掉1分,成為敗投候選人。山本此役先發5.2局失4分,被敲5支安打,包括1發3分砲,另有6次三振和2次保送,防禦率升至3.21。

所幸赫南德茲(Enrique Hernández)7局上代打擊出左外野陽春砲,一棒扳平比分,山本由伸敗投也因此解套。兩隊一路纏鬥至延長賽,道奇靠著史密斯10局上在一二壘有人時擊出清壘的中外野二壘打,一舉掃回2分,道奇終場以6:4氣走巨人,中斷對手的2連勝。

大谷翔平此役5打數2安打,進帳本季個人第28分打點,吞下2次三振,打擊率為0.354。大谷得點圈累積44打數敲出10支安打,得點圈打擊率升至0.227。

