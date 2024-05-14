MLB》大谷歸隊敲雙安帶打點、山本5.2局失4分逃敗 道奇延長賽氣走巨人

道奇今天在延長賽擊敗巨人。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平日前因背部緊繃休息一天後，今在客場出戰世仇巨人重返打線，單場繳出雙安，進帳1分打點，山本由伸先發5.2局失4分無關勝敗，道奇10局上靠著當家第四棒史密斯（Will Smith）帶有2分打點的致勝長打，終場以6：4贏球，3連戰拔得頭籌。

大谷翔平在前天比賽因背部不適，第9局被換代打後退場，昨天沒有出賽，無緣對決效力教士隊的前輩達比修有。大谷今重回先發打線，道奇首局靠著貝茲（Mookie Betts）首打席全壘打率先得分，下一棒大谷翔平也擊出右外野安打。

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大谷翔平。（法新社）

山本由伸2局下遭遇亂流，被頂替李政厚空缺的外野大物馬托斯（Luis Matos）敲出左外野3分砲，本季首轟出爐，同時也幫助巨人以3：1超前。山本之後回穩，連續三局都出3上3下。

道奇5局上攻勢再起，帕赫斯（Andy Pages）敲出長打，之後靠著暴投推進至三壘，大谷翔平從巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）手中擊出內野安打，打回第2分，拉克斯（Gavin Lux）則在第6局敲出帶有追平分的安打，道奇追成3：3平手。

不過，山本在6局下控球出現狀況，1人出局後連續投出2次四壞球保送，雖然解決掉了佛羅雷斯（Wilmer Flores），但仍被拉莫斯（Heliot Ramos）敲安再掉1分，成為敗投候選人。山本此役先發5.2局失4分，被敲5支安打，包括1發3分砲，另有6次三振和2次保送，防禦率升至3.21。

所幸赫南德茲（Enrique Hernández）7局上代打擊出左外野陽春砲，一棒扳平比分，山本由伸敗投也因此解套。兩隊一路纏鬥至延長賽，道奇靠著史密斯10局上在一二壘有人時擊出清壘的中外野二壘打，一舉掃回2分，道奇終場以6：4氣走巨人，中斷對手的2連勝。

大谷翔平此役5打數2安打，進帳本季個人第28分打點，吞下2次三振，打擊率為0.354。大谷得點圈累積44打數敲出10支安打，得點圈打擊率升至0.227。

山本由伸。（法新社）

史密斯10局上敲出致勝一擊。（美聯社）

Will Smith for the lead! pic.twitter.com/lW5siMN83f — MLB （@MLB） May 14, 2024

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