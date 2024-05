MLB》最貴終結者近2年首次搞砸2分領先優勢 大都會遭逆轉吞敗

大都會終結者狄亞茲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大都會明星終結者狄亞茲(Edwin Diaz)今天登板1局失2分,未能守住2分領先優勢,讓比賽進入延長賽。費城人靠著史多特(Bryson Stott)關鍵高飛犧牲打,最後大都會以4比5輸球,吞近4戰第3敗。

大都會前8局打完以4比2領先,狄亞茲在第9局上場關門,未料一上場就被史多特敲陽春砲,接著費城人靠1安、2保送,2出局攻占滿壘。狄亞茲在滿壘時對費城人強打波姆(Alec Bohm)丟觸身球,讓對手擠回追平分,兩隊打成4比4平手。史多特在延長賽10局上敲高飛犧牲打得到超前1分,讓費城人逆轉贏球,目前仍以29勝13敗暫居國家聯盟最佳。

狄亞茲投1局用30球,其中只有16顆好球,被敲2安(包含1轟),失掉2分,三振、保送各2次,防禦率升至3.24,這是狄亞茲本季第2次砸鍋。《美聯社》指出,狄亞茲在有救援成功機會的狀況下,自2022年5月24日之後,就沒有再搞砸2分的領先,直到今天才再度砸鍋。

「任何時候你讓這些投手上場,你就想讓他們的投球數增加,讓他們比平常丟更多球,然後,任何事情都有可能發生。」史多特說道。

大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)認為,狄亞茲正經歷一些困境,「他是比賽中最好的終結者之一,甚至可能是最好的終結者,他會繼續為我們取得關鍵出局數,並且會度過這段難關。」

「今天對我來說不太好,我讓球隊失望了。」狄亞茲提到,讓自家投手瑞德佛利(Sean Reid-Foley)1局失1分非自責吞敗投,「我認為這是自己的責任,因為我上場一開始次2分領先,但我砸鍋了。」

現年30歲狄亞茲在2022年季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元的大合約,堪稱是最貴終結者,去年在經典賽賽後慶祝離奇受傷,因右膝髕骨韌帶撕裂休養將近一年,直到今年才復出。

