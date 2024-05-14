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MLB》最貴終結者近2年首次搞砸2分領先優勢 大都會遭逆轉吞敗

2024/05/14 13:12

大都會終結者狄亞茲。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）今天登板1局失2分，未能守住2分領先優勢，讓比賽進入延長賽。費城人靠著史多特（Bryson Stott）關鍵高飛犧牲打，最後大都會以4比5輸球，吞近4戰第3敗。

大都會前8局打完以4比2領先，狄亞茲在第9局上場關門，未料一上場就被史多特敲陽春砲，接著費城人靠1安、2保送，2出局攻占滿壘。狄亞茲在滿壘時對費城人強打波姆（Alec Bohm）丟觸身球，讓對手擠回追平分，兩隊打成4比4平手。史多特在延長賽10局上敲高飛犧牲打得到超前1分，讓費城人逆轉贏球，目前仍以29勝13敗暫居國家聯盟最佳。

狄亞茲投1局用30球，其中只有16顆好球，被敲2安（包含1轟），失掉2分，三振、保送各2次，防禦率升至3.24，這是狄亞茲本季第2次砸鍋。《美聯社》指出，狄亞茲在有救援成功機會的狀況下，自2022年5月24日之後，就沒有再搞砸2分的領先，直到今天才再度砸鍋。

費城人史多特。（法新社）

「任何時候你讓這些投手上場，你就想讓他們的投球數增加，讓他們比平常丟更多球，然後，任何事情都有可能發生。」史多特說道。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）認為，狄亞茲正經歷一些困境，「他是比賽中最好的終結者之一，甚至可能是最好的終結者，他會繼續為我們取得關鍵出局數，並且會度過這段難關。」

「今天對我來說不太好，我讓球隊失望了。」狄亞茲提到，讓自家投手瑞德佛利（Sean Reid-Foley）1局失1分非自責吞敗投，「我認為這是自己的責任，因為我上場一開始次2分領先，但我砸鍋了。」

現年30歲狄亞茲在2022年季後與大都會簽下一紙5年1.2億美元的大合約，堪稱是最貴終結者，去年在經典賽賽後慶祝離奇受傷，因右膝髕骨韌帶撕裂休養將近一年，直到今年才復出。

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