NBA季後賽》SGA轟34分比下東契奇大三元 雷霆G4逆轉獨行俠

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（中）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西部頭號種子雷霆今天在季後賽G4克服14分落後劣勢，靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟34分，比下東契奇（Luka Doncic）的17分大三元數據，率隊以100：96逆轉獨行俠，西部次輪系列賽扳成2：2。

獨行俠今天回到主場打出亮麗開局，靠著東契奇、D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）帶頭，打出22：8的狂暴攻勢，雷霆雖三分球一直投不進，但吉爾吉斯亞歷山大不斷衝擊籃框搶分縮小差距，獨行俠以30：20領先。

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厄文（Kyrie Irving）在第二節得分也順利開張，加上系列賽表現出色的華盛頓（P.J. Washington）也加入得分行列，投進2顆三分球拿8分，獨行俠上半場打完54：43力壓雷霆。

雷霆多虧有最可靠的亞歷山大吉爾吉斯，他第三節攻下12分，率隊打出22：12的反擊攻勢，反觀獨行俠得分當機，團隊僅25%投籃命中率，一節只拿15分，讓對手迎頭趕上，三節打完只剩4分優勢。

最多落後14分的雷霆，在亞歷山大吉爾吉斯比賽最後4分鐘投進的中距離以86：86扳平，霍倫格姆（Chet Holmgren）接著投進三分球超前比分，戰況進入白熱化。

亞歷山大吉爾吉斯最後14秒的中距離沒中，雷霆只以96：94領先，但東契奇剩10.1秒站上罰球線，2罰1中錯失扳平機會，雷霆頂住對手反撲，最終以4分差收下勝利，也成功扳平系列賽，雙方將在16日回到奧克拉荷馬進行第5戰。

雷霆前三節的三分球只有19投3中，但決勝節回神投進4顆三分球是逆轉關鍵，亞歷山大吉爾吉斯拿34分、8籃板、5助攻，多特（Luguentz Dort）有17分，霍姆格倫拿18分、9籃板，威廉斯（Jalen Williams）斬獲14分、9籃板、6助攻。

獨行俠有4人得分達雙位數，華盛頓投進5顆三分球拿21分外帶12籃板，東契奇18分、12籃板、10助攻，但也發生7次失誤，瓊斯有17分，加佛德（Daniel Gafford）10分，厄文11投4中拿9分，傳9助攻。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（左）。（今日美國）

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