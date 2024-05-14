晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！天使牛棚大放火、單局掉8分遭紅雀逆轉 教頭也傻眼

2024/05/14 14:41

天使牛棚放火。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天牛棚群大放火，第7局狂掉8分，後援群4名投手合計失掉10分，讓天使最後以5比10慘遭紅雀大逆轉，天使吞近5戰第4敗，目前以15勝27敗暫居美聯西區墊底。

天使隊靠著索利安諾（Jose Soriano）先發5.1局賞6K的無失分好投，以及皮拉爾（Kevin Pillar）兩分砲在內，前6局打完天使隊以4比0領先。

未料第7局風雲變色，紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）先敲陽春砲，溫恩（Masyn Winn）、卡本特（Matt Carpenter）敲適時安合拿3分追平比數。接著滿壘時，紅雀強打強打高德史密特（Paul Goldschmidt）挨觸身球擠回1分，接著戈爾曼（Nolan Gorman）選保送再擠回1分，赫雷拉（Ivan Herrera）敲2分打點的適時安，讓紅雀單局狂灌8分逆轉戰局。

紅雀逆轉贏球。（今日美國）

天使打線8局下靠皮拉爾的適時安追至5比8，但第9局天使三壘手古德朗姆（Niko Goodrum）先是出現守備失誤，紅雀先後靠安打和保送形成無人出局滿壘局面。這時紅雀打者多諾文（Brendan Donovan）敲三壘方向滾地球，古德朗姆接球後傳本壘卻又出現守備失誤，讓紅雀隊再跑回2分。紅雀隊最後收下2連勝。

天使此戰4名後援投手都有失分，低肩側投辛巴（Adam Cimber）0.2局失3分，摩爾（Matt Moore）0.1局失4分吞本季首敗，也是今年首次砸鍋。L.賈西亞（Luis García）0.2局失1分，蘇亞雷斯（Jose Suarez）2局失2分非自責。

「糟糕的夜晚。」天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「我們在第7局，牛棚有最好的後援投手，我真的沒有預料到這狀況...這很意外，因為那些傢伙一直都表現很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。