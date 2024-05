MLB》慘！天使牛棚大放火、單局掉8分遭紅雀逆轉 教頭也傻眼

天使牛棚放火。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使隊今天牛棚群大放火,第7局狂掉8分,後援群4名投手合計失掉10分,讓天使最後以5比10慘遭紅雀大逆轉,天使吞近5戰第4敗,目前以15勝27敗暫居美聯西區墊底。

天使隊靠著索利安諾(Jose Soriano)先發5.1局賞6K的無失分好投,以及皮拉爾(Kevin Pillar)兩分砲在內,前6局打完天使隊以4比0領先。

請繼續往下閱讀...

未料第7局風雲變色,紅雀球星艾倫納多(Nolan Arenado)先敲陽春砲,溫恩(Masyn Winn)、卡本特(Matt Carpenter)敲適時安合拿3分追平比數。接著滿壘時,紅雀強打強打高德史密特(Paul Goldschmidt)挨觸身球擠回1分,接著戈爾曼(Nolan Gorman)選保送再擠回1分,赫雷拉(Ivan Herrera)敲2分打點的適時安,讓紅雀單局狂灌8分逆轉戰局。

紅雀逆轉贏球。(今日美國)

天使打線8局下靠皮拉爾的適時安追至5比8,但第9局天使三壘手古德朗姆(Niko Goodrum)先是出現守備失誤,紅雀先後靠安打和保送形成無人出局滿壘局面。這時紅雀打者多諾文(Brendan Donovan)敲三壘方向滾地球,古德朗姆接球後傳本壘卻又出現守備失誤,讓紅雀隊再跑回2分。紅雀隊最後收下2連勝。

天使此戰4名後援投手都有失分,低肩側投辛巴(Adam Cimber)0.2局失3分,摩爾(Matt Moore)0.1局失4分吞本季首敗,也是今年首次砸鍋。L.賈西亞(Luis García)0.2局失1分,蘇亞雷斯(Jose Suarez)2局失2分非自責。

「糟糕的夜晚。」天使總教練華盛頓(Ron Washington)表示,「我們在第7局,牛棚有最好的後援投手,我真的沒有預料到這狀況...這很意外,因為那些傢伙一直都表現很好。」

14 hitters came to the plate.



8 runs.



7 hits.



1 glorious inning.#ForTheLou pic.twitter.com/TlDLawcmrW