MLB》慘！天使牛棚大放火、單局掉8分遭紅雀逆轉 教頭也傻眼

天使牛棚放火。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天牛棚群大放火，第7局狂掉8分，後援群4名投手合計失掉10分，讓天使最後以5比10慘遭紅雀大逆轉，天使吞近5戰第4敗，目前以15勝27敗暫居美聯西區墊底。

天使隊靠著索利安諾（Jose Soriano）先發5.1局賞6K的無失分好投，以及皮拉爾（Kevin Pillar）兩分砲在內，前6局打完天使隊以4比0領先。

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未料第7局風雲變色，紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）先敲陽春砲，溫恩（Masyn Winn）、卡本特（Matt Carpenter）敲適時安合拿3分追平比數。接著滿壘時，紅雀強打強打高德史密特（Paul Goldschmidt）挨觸身球擠回1分，接著戈爾曼（Nolan Gorman）選保送再擠回1分，赫雷拉（Ivan Herrera）敲2分打點的適時安，讓紅雀單局狂灌8分逆轉戰局。

紅雀逆轉贏球。（今日美國）

天使打線8局下靠皮拉爾的適時安追至5比8，但第9局天使三壘手古德朗姆（Niko Goodrum）先是出現守備失誤，紅雀先後靠安打和保送形成無人出局滿壘局面。這時紅雀打者多諾文（Brendan Donovan）敲三壘方向滾地球，古德朗姆接球後傳本壘卻又出現守備失誤，讓紅雀隊再跑回2分。紅雀隊最後收下2連勝。

天使此戰4名後援投手都有失分，低肩側投辛巴（Adam Cimber）0.2局失3分，摩爾（Matt Moore）0.1局失4分吞本季首敗，也是今年首次砸鍋。L.賈西亞（Luis García）0.2局失1分，蘇亞雷斯（Jose Suarez）2局失2分非自責。

「糟糕的夜晚。」天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「我們在第7局，牛棚有最好的後援投手，我真的沒有預料到這狀況...這很意外，因為那些傢伙一直都表現很好。」

14 hitters came to the plate.



8 runs.



7 hits.



1 glorious inning.#ForTheLou pic.twitter.com/TlDLawcmrW — St. Louis Cardinals （@Cardinals） May 14, 2024

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