MLB》山本由伸談投球手套為何被裁判關切 自認關鍵時刻未能穩住

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天主投5.2局失4分無關勝敗，靠隊友火力逃敗。道奇靠明星捕手史密斯（Will Smith）延長賽第10局關鍵長打，幫助道奇隊在客場以6比4擊敗巨人。山本由伸坦言，今天作為個人而言內容不好，但球隊逆轉贏球很棒。

山本由伸第2局被巨人馬托斯（Luis Matos）敲三分砲，雖然一度連續解決12名打者，但山本第6局1出局後連丟2次保送，雖然解決佛羅雷斯（Wilmer Flores）被巨人拉莫斯（Heliot Ramos）敲適時安掉1分，也讓山本被打退場。

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總計山本由伸5.2局用84球（包含55顆好球），被敲5安包含一發三分砲，失掉4分，賞6次三振、2次保送，賽後防禦率為3.21。

山本由伸賽後受訪反省自己的表現，認為今天投出的好球雖然很多，但在必須要壓制對方的情況下被敲全壘打、或是適時安打，此戰在關鍵的地方未能壓制對手。

此外，山本由伸在首局時，他的投球手套疑似是因為商標（LOGO）的字體顏色是白色，讓裁判因此上前關切。山本受訪說，好像是說LOGO的事，大概沒有問題，

山本由伸。（法新社）

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