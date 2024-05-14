拳擊》宏道運動發展基金會牽線 黃筱雯、甘家葳各獲百萬贊助

黃筱雯（左）、甘家葳各獲百萬贊助。（宏道運動發展基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拳擊國手黃筱雯及甘家葳在財團法人宏道運動發展基金會牽線下，分別獲得海悅國際開發股份有限公司總經理王俊傑、卓利投資股份有限公司董事長練成瑜各贊助100萬台幣，這筆贊助金對兩位選手來說是很大的支持，也讓她（他）們可以更無後顧之憂去面對接下來的挑戰。

宏道基金會董事長林鴻道表示，至今已經媒合企業贊助優秀選手共13位，感謝老朋友們對體育運動發展長期支持並願意給予贊助，「黃筱雯是台灣奧運第一個拿到拳擊獎牌的選手，在拳擊場上的表現一直都很突出，也是很孝順的孩子，有這樣的成就當然希望她能更上層樓，往更好目標邁進。至於甘家葳，他在杭州亞運拿到門票的銀牌戰受傷，雖然被迫放棄金牌戰，但看得出來家葳鬥志很強，希望他在奧運可以再拚到金牌戰，讓國人一起為他加油。」

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王俊傑表示，捐錢很簡單，但要像林鴻道這樣長期支持體育運動並不容易。自己是在東京奧運後認識黃筱雯，也看到很多關於她家庭的報導，覺得小女生一肩扛起照顧家人的責任很不簡單，因此拳擊對筱雯來說，有贏的壓力但也可以是另一種紓壓方式，像王俊傑平常都是靠運動減壓，每次汗流浹背消耗精力就是最放鬆的時候，所以他鼓勵筱雯享受之後的每場比賽，讓自己快樂很重要。

黃筱雯送上簽名拳套感謝王總對她的支持，也特別感恩林鴻道主席一直以來都在想著要如何幫選手找更多資源，所以當自己有能力的時候也會學習主席，去幫助跟她一樣家境不好的孩子。黃筱雯直言，杭州亞運因為得失心很重沒有表現好，覺得很挫敗，當時一個星期不碰拳套，不想面對現實，經過幾個月調適，5月底將赴泰國爭取奧運門票，這也是最後一次機會，「當然壓力會很大，但會盡全力做到最好，不讓支持我的人失望。」

練成瑜提到，去年杭州亞運看到甘家葳浴血奮戰一幕，印象非常深刻，因為那真的是全力在拚，運動精神可嘉，他期許甘家葳能維持那股衝勁跟決心，持續讓世界看到台灣拳擊實力。對此，甘家葳表示，雖然熱愛拳擊，但也曾因為沒有成績和收入太少而想放棄，幸好堅持下來，如今又有這麼多貴人相助，支持他繼續奮戰，相信天上的媽媽一定會保佑，「所以我會努力，讓自己第一次奧運賽事再創紀錄。」

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