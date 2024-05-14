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桌球》簡彤娟躍居台灣第3女單 林昀儒/陳思羽掉出奧運前4種子

2024/05/14 13:35

簡彤娟世界排名超越李昱諄，暫居台灣女子排名第3。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布最新世界排名，國泰女將簡彤娟大幅上升16名來到51名，再度超越54名的李昱諄，也使得巴黎奧運台灣女子隊第三人之爭進入白熱化。

簡彤娟在上週WTT沙烏地大滿貫資格賽連闖3關，64強賽更以3:2扳倒巴西一姐高橋布魯娜，獲得140分積分，總分440從67名攀升至51名，直逼生涯最佳的49名，也一舉超越54名的李昱諄和64名的劉馨尹，暫居台灣女子排名第三。

鄭怡靜在沙烏地大滿貫賽打進16強，獲得175分積分，總分1567仍居第12，但只落後第11的波多黎各女將狄亞茲3分。

沙烏地大滿貫賽晉級女單32強的陳思羽，收穫90分，排名上升2名來到38名。

男子組方面，在沙烏地站止步首輪的林昀儒排名沒有變動還是第7，前6名也沒有變化，依序為王楚欽、樊振東、馬龍、梁靖崑、F.勒布朗、林高遠。

法國好手法蘭吉斯卡上週在沙烏地連續擊敗樊振東、邱黨及張禹珍，直到決賽才以2:4敗給王楚欽，進帳生涯最多的1400分積分，排名從16名躍居第9，成為新科德國一哥，也是他生涯首度躋身世界前10。

在沙烏地扳倒馬龍、F.勒布朗闖進4強的南韓一哥張禹珍，也獲得700分積分，從20名回升至13名。

台灣選手方面，高承睿上週在64強敗給伊朗怪拍阿拉米揚，沒有積分進帳，排名從29滑落至32名，僅領先33名的師父莊智淵11分，師徒倆本週都在土耳其參加卡帕多奇亞支線賽，分居第一、二種子，下週世界排名也可能出現變化。

合庫小將馮翊新在沙烏地大滿貫賽，從資格賽出發沙進正賽64強，獲得70分積分，排名也從66上升至60名。

值得注意的是，林昀儒和陳思羽的混雙組合，上週在沙烏地止於32強，排名從第5掉到第6，而香港組合黃鎮廷/杜凱琹則獲得亞軍，收穫1400分積分，排名從第7躍居第4，也暫時將林昀儒/陳思羽擠出奧運混雙前4種子位置。

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