MLB》大谷翔平跑出光速內野安 道奇主帥不驚訝讚無所不能

大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平昨日因為背部不適休兵一天，今天歸隊出戰巨人展現驚人腳程，單場敲出雙安，進帳1分打點。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪盛讚大谷沒有什麼是他做不到的，已經對他的表現不再感到驚訝。

大谷翔平在5局上三壘有人時，從巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）手中擊出而二壘滾地球，他靠著驚人速度跑出內野安打，同時也打回球隊第2分。據資料顯示，大谷這支安打的發生機率只有12％，從打擊區跑到一壘只用了4.1秒，衝刺速度每秒高達30英呎（時速約32.9公里）。

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對於大谷翔平的表現，道奇總教練羅伯斯表示，「已經對他的表現不再感到驚訝，因為我知道他就是這樣的球員，能把球打得比任何人都遠，當他健康時，投得球也不輸任何人，速度也比很多人來得快，沒有什麼他做不到的事情，大谷能用各種方式擊敗對手。」

大谷翔平此役5打數2安打，進帳本季個人第28分打點，吞下2次三振，目前累積58安與隊友貝茲（Mookie Betts）並列大聯盟第一，15支二壘打和費城人強打波姆（Alec Bohm）全聯盟最多，27支、108壘打數、打擊率0.354、長打率0.659、OPS1.081仍是全聯盟最佳。

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