晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平跑出光速內野安 道奇主帥不驚訝讚無所不能

2024/05/14 14:50

大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平昨日因為背部不適休兵一天，今天歸隊出戰巨人展現驚人腳程，單場敲出雙安，進帳1分打點。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪盛讚大谷沒有什麼是他做不到的，已經對他的表現不再感到驚訝。

大谷翔平在5局上三壘有人時，從巨人火球男希克斯（Jordan Hicks）手中擊出而二壘滾地球，他靠著驚人速度跑出內野安打，同時也打回球隊第2分。據資料顯示，大谷這支安打的發生機率只有12％，從打擊區跑到一壘只用了4.1秒，衝刺速度每秒高達30英呎（時速約32.9公里）。

對於大谷翔平的表現，道奇總教練羅伯斯表示，「已經對他的表現不再感到驚訝，因為我知道他就是這樣的球員，能把球打得比任何人都遠，當他健康時，投得球也不輸任何人，速度也比很多人來得快，沒有什麼他做不到的事情，大谷能用各種方式擊敗對手。」

大谷翔平此役5打數2安打，進帳本季個人第28分打點，吞下2次三振，目前累積58安與隊友貝茲（Mookie Betts）並列大聯盟第一，15支二壘打和費城人強打波姆（Alec Bohm）全聯盟最多，27支、108壘打數、打擊率0.354、長打率0.659、OPS1.081仍是全聯盟最佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。