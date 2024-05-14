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NBA季後賽》比肩海軍上將、石佛等3人 霍倫格姆寫怪物紀錄

2024/05/14 15:39

霍倫格姆。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2022年雷霆選秀榜眼霍倫格姆（Chet Holmgren）在季後賽次輪第4戰繳出18分、9籃板和4阻攻，更在關鍵時刻飆進超前三分球，幫助球隊以100：96擊敗獨行俠，系列賽戰成2比2平手。

平均年齡僅23.4歲的雷霆，本季不僅創下近40年登上西部例行賽龍頭的最年輕紀錄，陣中許多球員更是首度打季後賽，22歲的霍倫格姆就是其中一人，但他初生之犢不畏虎，場均繳出14.9分、8.0籃板和2.9阻攻，他也成為自馬刺「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、熱火「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）和馬刺「石佛」鄧肯（Tim Duncan）之後，史上第4位新人年季後賽生涯前8戰累積至少120分、60籃板和20阻攻的菜鳥，上述3人都進駐名人堂，這也代表要達成這項數據並非易事。

雷霆今天全場24罰23中，完全優於獨行俠的23罰僅12中，成為落後14分還逆轉勝的關鍵。6罰5中的霍倫格姆賽後受訪表示：「該死，我是唯一1個沒投進的人。」對於自己最後9.1秒兩罰俱中，他坦言這是他生涯中最關鍵的罰球，不過他隨後補充，去年12月對戰勇士的3顆罰球也非常重要。雷霆當時靠著霍倫格姆的末節最後7.1秒的3罰將戰局帶進延長賽，終場以138：136險勝。

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