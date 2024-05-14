晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》宋家豪1局無失分、解決豪華中心打線 樂天斬斷軟銀5連勝

2024/05/14 15:30

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天在面對軟銀鷹之戰登板，宋家豪後援1局無失分解決軟銀豪華的中心打線，樂天最後以4比1贏球中止2連敗，

宋家豪此戰在第8局登板，先讓軟銀強打柳田悠岐敲二壘滾地球出局，面對暫居太平洋聯盟打擊雙冠王的山川穗高，宋家豪用變速球讓對手敲一壘滾地被刺殺，1球解決山川穗高。接著碰上暫居洋聯打擊王的近藤健介，宋家豪花了6球，最後讓對方敲游擊滾地球被刺殺，完成投球工作。

總計宋家豪後援1局用11球，面對3名打者，沒有被敲安，摘得今年第10次中繼成功，賽後防禦率降至1.88。宋家豪近期連8場無失分。

樂天洋投龐塞（Cody Ponce）主投6局賞9次三振，被敲5安失1分，摘本季第3勝。終結者則本昂大後援1局無失分，摘今年第8次救援成功，本季防禦率仍是完美的「0」；樂天打線全場有6安，平良龍哉1安1打點，捕手石原彪有一發兩分砲。

軟銀先發有原航平6局被敲5安包含1轟，失4分3分自責，丟4次保送、賞1次三振，吞本季第3敗。有原航平罕見出現2次守備失誤；軟銀打線全場敲5安，三森大貴1安1打點。

軟銀中止近期的5連勝、同時也是全日職12隊本季最晚吞第10敗的球隊。軟銀目前仍領先洋聯第二的火腿有3.5場的勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。