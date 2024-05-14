日職》宋家豪1局無失分、解決豪華中心打線 樂天斬斷軟銀5連勝

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天在面對軟銀鷹之戰登板，宋家豪後援1局無失分解決軟銀豪華的中心打線，樂天最後以4比1贏球中止2連敗，

宋家豪此戰在第8局登板，先讓軟銀強打柳田悠岐敲二壘滾地球出局，面對暫居太平洋聯盟打擊雙冠王的山川穗高，宋家豪用變速球讓對手敲一壘滾地被刺殺，1球解決山川穗高。接著碰上暫居洋聯打擊王的近藤健介，宋家豪花了6球，最後讓對方敲游擊滾地球被刺殺，完成投球工作。

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總計宋家豪後援1局用11球，面對3名打者，沒有被敲安，摘得今年第10次中繼成功，賽後防禦率降至1.88。宋家豪近期連8場無失分。

樂天洋投龐塞（Cody Ponce）主投6局賞9次三振，被敲5安失1分，摘本季第3勝。終結者則本昂大後援1局無失分，摘今年第8次救援成功，本季防禦率仍是完美的「0」；樂天打線全場有6安，平良龍哉1安1打點，捕手石原彪有一發兩分砲。

軟銀先發有原航平6局被敲5安包含1轟，失4分3分自責，丟4次保送、賞1次三振，吞本季第3敗。有原航平罕見出現2次守備失誤；軟銀打線全場敲5安，三森大貴1安1打點。

軟銀中止近期的5連勝、同時也是全日職12隊本季最晚吞第10敗的球隊。軟銀目前仍領先洋聯第二的火腿有3.5場的勝差。

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