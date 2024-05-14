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NFL》海盜4年27億續約25歲冠軍後防！躍居聯盟史上最高薪安全衛

2024/05/14 17:46

溫菲爾德。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者拉波波特（Ian Rapoport）報導，坦帕灣海盜與陣中25歲明星安全衛溫菲爾德（Antoine Winfield Jr.）簽下4年8410萬美元（約新台幣27億）合約，其中包含4500萬美元保證薪資，讓他成為史上最高薪安全衛。

溫菲爾德於2020年被海盜選中，該年跟著布雷迪（Tom Brady）奪下超級盃冠軍，之後溫菲爾德逐漸成為海盜不可或缺的後防戰力，甚至蛻變為聯盟最棒的安全衛之一。去年他出賽17場累積122次擒抱、6次擒殺與3次抄截，6次迫使對手掉球（forced fumble）寫下生涯新高，也入選年度第一陣容。

海盜在3月時對溫菲爾德使用特權標籤（Franchise Tag），此休季一共有9位球員獲得特權標籤或過渡標籤（transition tag），最終溫菲爾德與海盜完成續約，成為9人中第8位與母隊完成續約的球員。目前僅剩辛辛那提孟加拉虎外接手希金斯（Tee Higgins）尚未續約，他在日前提出交易請求，但仍預計將在孟加拉虎度過新賽季。

海盜休季期間專注在續留陣中主力球星，先後以3年1億美元簽下四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield），2年4100萬美元續留當家明星外接手伊凡斯（Mike Evans），以及1年850萬美元留下老將線衛大衛（Lavonte David）。

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