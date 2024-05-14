高球》第五屆大聯大女子高爾夫公開賽 5/15於揚昇球場熱烈開打

第五屆大聯大女子高爾夫公開賽，5/15於揚昇球場熱烈開打。（TLPGA提供）

〔體育中心／綜合報導〕2024大聯大女子高爾夫公開賽即將於2024年5月15日週三於楊梅揚昇高爾夫俱樂部正式展開四回合賽程，這場由大聯大控股冠名贊助的台灣女子職業高爾夫協會TLPGA巡迴賽賽事，今年總獎金提高到1200萬元，冠軍獎金則增加到240萬元的規模；未來四天賽程共有104位國內外職業選手、4位業餘球員共計108位選手參與，去年摘下冠軍頭銜的泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）此次重返揚昇球場尋求衛冕；上個月才剛拿下貞歡喜傳承賽勝利的陳伶潔則將透過本賽事尋求個人今年首座公開賽冠軍；曾在2022年大聯大女子高爾夫公開賽以總桿212桿（該屆為三回合，尚未增為四回合賽制）奪得個人首冠的李欣也將努力重拾睽違已久的勝利滋味；其他還有眾多好手，如上週在中國信託女子公開賽勇奪生涯首勝的陳萱、去年台巡賽獎金后張雅淳、2023年該賽以3桿之差屈居第2名的石澄璇以及安禾佑、王莉甯等，將齊聚賽場上奮力獻技，讓本屆賽事更具競爭性。

大聯大女子高爾夫公開賽已邁入堂堂第五屆，今年大聯大仍將持續推動ESG（環境保護、社會責任及公司治理之永續投資），並透過與主辦方TLPGA在賽事上的合作，持續提供台灣女子高球選手更具規模的競爭舞台，讓諸多好手能與海外球員一較高下，同時亦透過比賽拋磚引玉，邀請更多企業共襄盛舉，一同為台灣高球環境努力。

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今年大聯大女子高爾夫公開賽除了延續經典的3D列印方式打造鋼鐵大大冠軍盃外，今年更以永續傳承為宗旨，將歷屆冠軍及新科冠軍的名字留存於獎牌上。

啟動一鳥一樹計畫 1200萬總獎金的盛大規模

5月14日週二賽前記者會上，大聯大控股執行長張蓉崗率先致詞時表示：「大聯大女子高爾夫公開賽誕生於2020年全球疫情蔓延時，很幸運的這5年來從未間斷，每年賽事都很順利地持續舉辦至今，頭三年因疫情關係，參賽者皆為國內選手，國外球員從去年開始也加入了賽事陣容，其人數到了本屆明顯成長，與台灣好手們公平競爭，角逐新台幣240萬元的冠軍獎金。

我們要感謝揚昇高爾夫球場不遺餘力地提供這麼美麗、這麼具挑戰性的球場條件，賽事總指揮陳國源從2020年起這5年來不斷努力，排除萬難讓比賽愈來愈精彩，從最早的450萬總獎金到現在的1200萬元，未來規模可望繼續提高；另外TLPGA劉理事長及協會團隊對歷年本賽事與其他比賽所投入的心力，以及對台灣高爾夫環境的貢獻亦是有目共睹。也期待選手代表張雅淳等眾多女將繼續加油，盡力發揮爭取個人榮耀！」

隨後大聯大女子高爾夫公開賽賽事總指揮陳國源則說道：「本賽事從最艱難的前三年環境，篳路藍縷一路走來，到了今年共有108位選手參賽的規模，我們秉持著初衷，希望透過自身的拋磚引玉，看到更多國內企業投入高爾夫賽事行列，一起為台灣運動環境齊聚力量。因此在大聯大控股的ESG計畫下，今年賽事我們更推動『一鳥一樹』，只要球員和來賓打出一個博蒂，大聯大就種一棵樹，打一次老鷹種10棵樹，一個低於標準桿3桿的雙鷹便種下100棵樹，所以請大家盡情發揮，不僅展現球技，更為自然環境盡一份心力。」

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長也在場發表感言：「大聯大控股自2020年疫情最嚴峻的時候，即開始秉持著對台灣女子高爾夫選手的關懷，及堅定支持TLPGA與世界接軌的理念，五年來持續不間斷的幫助我們推動女子公開賽，同時更運用企業影響力，號召協力廠商共襄盛舉，球賽總獎金每年持續加碼，今年更高達1,200萬元，賽事規格以美巡賽等級四天72洞，來激勵選手們挑戰自我。在此我僅代表所有選手們感謝大聯大的用心，也期待台灣選手們都能展現實力，發光發熱。

我也要感謝協力單位揚昇球場許典雅董事長的全力支持、黃美蘭總經理所帶領的專業團隊以及各位工作夥伴們的辛勞配合，提供最高規格的軟硬體設施，相信我們在長期的合作默契下，賽事必將順利圓滿成功。

趁著這個重要的場合，我很榮幸地向大家報告，台灣女子職業會員人數現今已達177位，質量也持續提升，包括擁有美次巡資格的超級新人。協會以每年平均8位新血加入的成長幅度，三年內會員人數將達200人。這是我在2012年申請TLPGA加入世界積分組織時所設定的目標，當時會員人數僅有77人，且其中30位已是長春選手，200位的數字彼時看來確是遙不可及，然而這12年來卻增加了整整100位新人，讓我們的陣容更堅強，國內女子高爾夫環境也變得更加朝氣蓬勃。

目前台灣選手擁有世界排名的人數與泰國及中國在伯仲之間，居世界前六強，僅次於韓、日、美。能有這樣的成果，我覺得應歸功於TLPGA職業巡迴賽的持續發展，作為台灣高爾夫最高殿堂，是培育養成優秀人才的搖籃，也是各位台灣選手的強力後盾。 未來TLPGA將更加精益求精，提供更完善的選手生涯規劃，讓高球人才生生不息！」

揚昇高爾夫鄉村俱樂部黃美蘭總經理則說：「這5年來揚昇一直都是大聯大女子高爾夫公開賽最熟悉的比賽場地，而這幾天主辦單位的進駐也讓球場開始洋溢著強烈的競賽氣氛。賽前的5/6大聯大執行長及賽事總指揮也來到揚昇觀察場地，非常用心，我們也看到一場好賽事具備許多細節，企業不只是贊助選手而已，對整體大環境也運用到自身企業精神與形象，發揮極大的正面作用。就如種樹計畫，大聯大更特地物色土地，具體實踐永續投資計畫。從這樣的方式，我們不僅可以看到選手的表現和成績，揚昇球場也會朝著ESG的策略，從食材到球場養護都盡力做到環境保護的責任！」

去年TLPGA獎金后張雅淳也代表眾女將上台發言，她致詞時表示：「大聯大從2020年開始支持TLPGA的賽事到現今已邁向第5年了，每年的獎金也在逐漸增長，從450 萬 、600萬、1000萬，今年達到1200萬元。在這裡特別感謝大聯大的持續支持，這場比賽的強度也提高了不少不管是參賽選手的實力還是球場的難度，相信我們的選手都已經準備就緒，蓄勢待發。

在這裏我想要引用大聯大控股葉福海副董事長曾在專訪中提到的———『Reset』意即不要被成功因素所蒙蔽，歸零思考；『Reimagine』則是格局，要高瞻遠矚看未來；『Relearn』是細節，意思便是執行力。不管是對於我自己本身還是對各位選手，我覺得這個都是一個很好點醒夢中人與激勵自己的思維。每個人的解讀或有不同，但這段話卻能表達我自己的近況。思想要放寬遠一點，不要執著於過去，而是要專注在當下。」

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2024大聯大女子高爾夫公開賽獲得更多廠商參與贊助，包括鑽石級的意法半導體（STMicroelectronics）、白金級的萬有半導體有限公司（AOS）、美光科技（Micron）、芯源系統有限公司（MPS）、安世半導體（Nexperia），以及黃金級17家公司：超微半導體（AMD）、祥碩科技（Asmedia）、中華電信（Chunghwa Telecom）、達爾科技（Diodes）、廣閎科技（Inergy）、英飛淩（Infineon）、台灣鎧俠股份有限公司（KIOXIA）、金士頓科技 （Kingston Technology）、台灣微軟 （Microsoft）、莫仕（Molex）、旺宏電子（Macronix）、新唐科技（Nuvoton）、資誠（PwC）、臺灣東芝電子（TOSHIBA）、力智電子（uPI SEMI）、華邦電子（Winbond）、鈺太科技（ZILLTEK）。

協辦的揚昇高爾夫鄉村俱樂部，今年球場總碼數為6363碼。比賽設有一桿進洞獎，凡參加本賽事於第2、第4、第11、第16洞，擊出一桿進洞者，不限人數，皆可獲得由大聯大控股提供的獎金新台幣10萬元。正式比賽（5/15-18）則限職業選手才可獲得。

這場比賽最後兩回合決賽，將進行電視與網路直播，博斯高球二台、TLPGA官網與博斯YouTube頻道平台同步播出，賽事直播時間如下：

5/17 09:30--13:30 （當天晚上20:00-00:00重播）

5/18 09:30--13:30 （當天晚上20:00-00:00重播）

關於大聯大控股：

大聯大控股是致力於亞太地區市場的國際領先半導體元器件通路商*，總部位於台北（TSE:3702），旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚，員工人數約5,000人，代理產品供應商超過250家，全球75個分銷據點，2023年營業額達美金215.5億元。大聯大開創產業控股平台，專注於國際化營運規模與在地化彈性，長期深耕亞太市場，以「產業首選．通路標竿」為願景，全面推行「團隊、誠信、專業、效能」之核心價值觀，連續23年蟬聯「全球分銷商卓越表現獎」肯定，面臨新製造趨勢，大聯大致力轉型成數據驅動（Data-Driven）企業，建置線上數位平台─「大大網」，並倡導智能物流服務（LaaS, Logistics as a Service）模式，協助客戶共同面對智慧製造的挑戰。大聯大從善念出發、以科技建立信任，期望與產業「拉邦結派」共建大競合之生態系，並以「專注客戶、科技賦能、協同生態、共創時代」十六字心法，積極推動數位轉型。

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