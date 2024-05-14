日職》台鋼日籍教頭讚孫易磊有一指實力！揭與中職年輕投手最大差距

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣19歲火球男孫易磊在去年以育成合約加盟日本火腿，今年球季在二軍出賽3場皆未失分，好表現也獲得台鋼雄鷹二軍日籍投手教練福永春吾高評價，認為他在日職也有一指潛力，更點出孫易磊與中職年輕投手的差異。

福永春吾接受日媒《高校野球ドットコム》受訪時表示，孫易磊決定去日本火腿在台灣也成為一大話題，「第一次看到他的時候就驚訝地覺得這個投手不得了！擁有不屬於18歲的直球品質和球速，變化球的完成度也很高，是個非常厲害的投手。」

請繼續往下閱讀...

福永春吾透露，在和台灣從事棒球相關工作的人討論時，他認為孫易磊在日本會是同世代頂級的選手，「如果參加日職選秀的話應該是第一指名，但最後竟然是育成合約的方式入團，讓我十分意外。」

福永春吾點出他與中職年輕投手的差異，「在中職，大部分的年輕選手都是只利用自己的能力在投球，因此控球沒有那麼的好。能夠投出品質又好控球也非常穩定的投手應該沒有其他人了，如果直接進入中職的話，我認為有能力可以做為即戰力在一軍活躍。」

對於日本火腿對孫易磊的養成，福永春吾表示，「我認為也是有大聯盟球隊提供合約，但他最終仍選擇日本火腿，我想球團的熱情有被看見。主要吸引他的應該是完整的培養計畫。像是以一軍作為最終目標的話，會需要怎樣的培養方針和訓練。否則他那種階級的選手不應該以育成選手開始職業生涯的。孫易磊就是這種實力與魅力兼具的投手，希望他能夠有很好的表現，證明台灣選手的實力的高度。」

孫易磊的哥哥孫易伸，目前也效力於台鋼雄鷹，因此也和福永有好交情。「他哥哥真的很關心弟弟，我在農曆過年去沖繩時他也有傳訊息問我，『你有去看我弟弟了嗎？』因為我有時也會用手機看日本的新聞，所以有他弟弟相關的新聞我也會分享給他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法