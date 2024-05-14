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中職》昔日子弟兵也送來生日蛋糕 洪總驚喜又感動

2024/05/14 17:09

昔日子弟兵送上生日蛋糕，讓洪總感動到紅了眼眶。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕今天63歲生日的台鋼雄鷹總教練洪一中，將在過去的主場桃園挑戰中職史無前例的執教生涯1000勝里程碑，讓他感覺很特別，另一個特別的是昔日子弟兵樂天桃猿林泓育等人也送來生日蛋糕，讓洪總驚喜又感動。

洪一中表示，每年的生日幾乎都在球場上度過，不過，這是離開桃猿之後，第一次在桃園球場過生日，沒想到除了台鋼球團準備的蛋糕，昔日的子弟兵也送來蛋糕，還唱生日快樂歌，讓他好感動。洪總開玩笑說：「我以為他們背後都在罵我，想不到還幫我過生日。」

台鋼除了蛋糕，也為壽星準備生日版練習球衣，今天有兩人穿上這件這別的球衣，包括洪一中和小他41歲的捕手陳致嘉，洪一中表示，其實日籍助理投手教練福永春吾也是今天生日，不過，他在二軍無法一起過生日。

至於生日願望，洪一中很務實地希望每個人都身體健康，雖然在生日當天挑戰里程碑很特別，不過，對於紀錄其實不會太在意，他只在意球隊贏球，不會去想這是自己的第幾勝，就連大部分的紀念球也是選手拿給他，他很少去收集。

昔日子弟兵送上生日蛋糕，讓洪總感動到紅了眼眶。（記者林正堃攝）

昔日子弟兵送上生日蛋糕，讓洪總感動到紅了眼眶。（記者林正堃攝）

昔日子弟兵送上生日蛋糕，讓洪總感動到紅了眼眶。（記者林正堃攝）

洪總和陳致嘉都是今天生日，兩人賽前也都穿著壽星專屬的賽前球衣。（記者林正堃攝）

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