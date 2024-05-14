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三太子盃》「台灣一哥」許育修射日復仇 扳倒種子開胡晉級16強

2024/05/14 18:05

許育修。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「台灣一哥」許育修甜蜜復仇，7：6（7：5）、6：3力退日本第4種子內山靖崇，「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」代表地主率先開胡，晉級男單16強。

本屆人氣最旺的許育修，無愧為東道主希望，週二在臺北市網球中心首輪強碰經驗豐富的內山靖崇，台日雙雄2022年曾在美國喬治亞州羅馬挑戰賽16強交手，當時兩盤惜敗的許育修，如今不但實力提升更汲取過往經驗，把握機會發揮地主優勢，總計激戰1小時57分鐘，向31歲的東洋老將甜蜜復仇。

許育修克服開賽先遭破發0：2劣勢，苦苦追趕至第8局回破咬上，儘管第12局錯失2個盤末點，戰線拉進搶7台將頂住壓力，6：3擴大領先，順勢先馳得盤。次盤許育修乘勝追擊，第3局歷經5個破發點拿下，力保領先不失，第6局又擋住內山靖崇反撲，化解2個被破發點危機，5 ：3聽牌時他「再見破發」，直落2射日鎖定勝利。

身手全能的許育修，雙打還與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，希望延續去年成都世界大學運動會男雙、男團勇奪金牌的默契，華國三太子盃也締造佳績，兩人首戰澳洲組合迪蘭尼（Jake Delaney）／普塞爾（Max Purcell）。

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