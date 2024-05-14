MLB》塞揚獎最新預測！防禦率0.96的今永昇太僅排第3 山本由伸無緣前5

大聯盟官網預測2024年塞揚候選人。（取自大聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今做出本季第2次的年度塞揚候選人預測，這次邀請41名專家投票，其中國聯部分，本季表現超級亮眼的小熊日籍強投今永昇太，只獲得9張第一名選票，排在第三。

今永昇太休季以4年5300萬美元合約加盟小熊，儘管旅美前的球速與身高受到質疑，但今永用超狂表現向外界證明自己的實力。今天對上勇士主投5局用98球，被敲7安，投出8次三振、3次保送，沒有失分，賽後防禦率降至0.96。

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不過在這次的塞揚候選排行中，今永昇太在國聯僅排到第三名，第一名則是費城人王牌右投惠勒（Zack Wheeler），他獲得19張第一名選票，後續4名依序為道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、教士強投席斯（Dylan Cease），以及費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

今永昇太。（法新社）

美聯部分，第一名至第五名依序為老虎左投史庫柏爾（Tarik Skubal）、金鶯塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）、雙城明星右投羅培茲（Pablo Lopez）、水手右投吉爾伯特（Logan Gilbert），以及紅襪右投克勞佛（Kutter Crawford）。

另外，休季以12年3.25億美元加盟道奇的「日本最強投」山本由伸，開季前曾被看好獲得塞揚獎。不過在這次票選中，山本由伸雖有獲得投票，但無緣擠進前5名，而他在今天對上巨人，先發5.2局失4分，被敲5支安打，包括1發3分砲，另有6次三振和2次保送，防禦率升至3.21。

山本由伸。（今日美國）

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