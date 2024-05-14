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跳繩》為健康而跳！萬歲堅果盃逾800學童本週六熱血較勁

2024/05/14 20:28

萬歲堅果盃跳繩賽校園活動。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第二屆「2024 Let’s Jump! 萬歲堅果盃跳繩賽」5月18日將於台北市松山文創園區熱鬧舉行，屆時將有超過800位選手現場較量，活動當天大會還邀請跳繩網紅「紙箱」簡子翔帶來出神入化的花式表演，為此次賽事揭開序幕。

為鼓勵國小孩童運動保持健康，「Viva 萬歲牌」與跳繩協會攜手合作，並邁入校園向家長及孩童介紹跳繩好處，養成學生規律運動習慣。本週六重頭戲即將登場，大會表示，父母在孩子成長期間關心子女身高，跳繩簡易不受地形限制，是近年來廣受歡迎的運動，透過參加比賽增加孩童運動誘因，結合杏仁小魚的鈣質補充增加骨質密度，讓成長過程更完備。

「紙箱」簡子翔從小鑽研跳繩，精湛技術加上熟練技法，更是國手選拔常客，這次擔任競賽的評審工作之外，也會帶來出神入化表演。此外，大會還安排親子「母子跳繩」互動橋段，希望家長們不只在台下當啦啦隊，也能和寶貝一起上台比賽，共同展現熱情活力。

我的孩子會長多高? 一直以都是讓父母費盡心思的議題，要長高首先得先專注「骨質」健康，活動當天除了正規跳繩競賽，也推出以跳繩為主的各式闖關遊戲「跳跳嘉年華」，希望透過趣味遊戲與運動結合，讓孩童們對跳繩好感度提升，持續參與跳繩運動。

另外特別安排專業的骨質檢測，不只幫小朋友測量骨質狀況，家長們一方面幫小朋友應援加油，也能掌握自己身體組成，別忘了照顧自己，知道是不是該好好「灌鈣」一下。

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