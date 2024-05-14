中職》曾仁和7局無責失本季首勝 洪總千勝再等等

曾仁和。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿曾仁和發揮超強危機處理能力，力投本季新高的7局只失掉1分非自責分，陳晨威轟出2分全壘打，5:1擊敗台鋼雄鷹，曾仁和贏得本季首勝，台鋼總教練洪一中的千勝里程碑還要再等等。

曾仁和被雖然擊出8支安打、1次四壞球，讓台鋼留下8個殘壘，5個在得點圈，並製造1次雙殺，拿下去年9月23日以來的第1勝，終止開季2連敗、4連不勝和跨季4連敗。

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台鋼第1局攻佔一、三壘只有1出局但無功而返，第2局王博玄和葉保弟連續安打，2出局後曾子祐打出左外野飛球，造成樂天朱育賢接球失誤，台鋼先馳得點。

樂天前兩局留下4個殘壘，第3局梁家榮、廖健富和朱育賢連續安打，無人出局攻佔滿壘，林泓育擊出滾地球造成三壘打紀慶然失誤，樂天跑回追平分，林承飛的雙殺打再換回1分，2:1超前。

第4局樂天嚴宏鈞跑出內野安打，陳晨威轟出本季第2支全壘打，將比數拉開到4:1。

第8局樂天攻勢再起，林承飛安打，余德龍觸擊造成捕手張肇元傳二壘失誤，馬傑森高飛犧牲打攻下第5分。

陳晨威。（記者林正堃攝）

陳晨威開轟，與馬傑森慶祝。（記者林正堃攝）

陳柏青。（記者林正堃攝）

洪一中。（記者林正堃攝）

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