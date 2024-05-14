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T1》想不到吧！曹薰襄轟22分 戰神淘汰衛冕軍特攻挺進冠軍賽

2024/05/14 21:32

曹薰襄。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕真的是呼應T1聯盟本季的口號「想不到吧！」第4種子台北戰神今天在季後賽首輪第5場殊死戰，靠著曹薰襄猛轟22分，加上洋將恩多狂飆34分、16籃板，率隊克服18分落後，以97：91逆轉衛冕軍新北中信特攻，系列賽3：2勝出，戰神挺進5月24的總冠軍賽，將與台啤雲豹爭冠。

特攻主控林韋翰G5遭禁賽，即使開賽靠著阿巴西的外線攻勢，加上克力斯、艾德不斷用拋投及上籃得分，打出20：9的響亮開局，但戰神靠恩多單節拿11分緊咬比分，特攻在首節打完取得30：22領先。

特攻在上半場繳出44.9％的投籃命中率優於戰神的35.9％，最大分差曾達18分，但罰球次數比對手少了8次，成為難以拉開分差的關鍵之一，兩節打完僅以52：42領先戰神。

林秉聖今天沒有太多出手機會，但他的隊友表現相當爭氣，陳文宏投進3顆三分球，包括在剩下1分33秒的超前三分彈，還有曹薫襄的拋投命中，要到犯規後完成三分打，戰神在第三節打出32：17的猛攻，以74：69逆轉特攻。

決勝節戰況拉鋸，戰神曹薰襄在80：80時投進超前三分球，強森不斷帶球往禁區衝擊籃框，一人連進3球，拉出9：0攻勢擴大分差，曹薰襄再投進三分球，助隊在最後30秒還保有5分領先，特攻無力反撲，也確定淘汰出局，只能眼睜睜地看戰神晉級。

戰神4人得分達雙位數，除了恩多、曹薰襄之外，強森也有13分，陳文宏拿11分，林秉聖9投1中拿5分，但傳出7助攻、6籃板。

特攻阿巴西的25分為本土最高，柯丹拿25分，艾德拿13分，克力斯有12分。

恩多。（記者王藝菘攝）

謝亞軒。（記者王藝菘攝）

阿巴西。（記者王藝菘攝）

戰神擊敗特攻，挺進冠軍戰。（記者王藝菘攝）

戰神球迷超嗨。（記者王藝菘攝）

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