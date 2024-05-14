排球》突破次元壁！VNL日本福岡大會與《排球少年》夢幻合作

VNL國家聯賽福岡大會今（14）日宣布，將與知名排球動漫作品《排球少年！！》在比賽期間，展開突破次元的夢幻合作。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年世界男子和女子國家排球聯賽（VNL），將從5月中旬起開始為期3週的預賽，男女每週的賽事則會在不同國家，輪流分組進行。其中日本福岡，是少數同時擔任男排和女排小組賽事的國家城市，主辦單位更在今（14）日宣布，將和紅遍全球的超人氣排球動漫《排球少年！！》，展開突破次元的夢幻合作。

綜合日媒報導，日本男排將在6月4日至9日，於北九州展開第2週預賽；日本女排則在6月11日至16日，在福岡市展開第3週預賽。VNL國家聯賽福岡大會14日宣布，將與知名排球動漫作品、劇場版票房賣破100億日圓（約新台幣20.6億）的《排球少年！！》，在今年VNL比賽期間合作，屆時聯名影片、廣告、週邊等合作企劃，將會在出現男女排的預賽中。

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不僅如此，VNL國家聯賽福岡大會公開的最新宣傳主視覺海報，被刊登在上面的日本選手，男排有石川祐希、高橋藍，女排有古賀紗理那、石川真佑；《排球少年！！》也有2名角色「日向翔陽」和「孤爪研磨」一起刊登在其中。《排球少年！！》動畫官方表示，今年VNL是巴黎奧運的最終資格賽，對許多選手來說是一場「無法重來」的重要賽事，會為上場奮戰的選手們全力應援。

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