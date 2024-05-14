三太子盃》「台灣一哥」許育修週三單、雙打出擊 先戰老冤家野口莉央

許育修。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」週三賽程出爐，上午11點在台北市網球中心開打，地主單打最後希望的許育修，即將面臨一日兩戰的嚴苛考驗，吳東霖、何承叡、李冠毅／尹邦碩等台將也會在雙打首輪出擊，至於2016年雙打冠軍的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，預計晚間六點登場。

「台灣一哥」許育修單打首輪甜蜜復仇，已直落2扳倒難纏的日本第4種子內山靖崇，賽史個人單打會內首勝到手，也是本屆惟一闖進單打次輪的台將，今天中午1點中央球場出擊，對決另位日本對手野口莉央，由於台日雙雄2023年11月曾在神戶挑戰賽交手，當時直落2吞敗的許育修復仇心切，如今迫不及待要在主場向老冤家討回顏面。

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單、雙打全方位的許育修，本屆還與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，期許延續去年成都世界大學運動會男雙、男團勇奪金牌的默契，華國三太子盃也締造佳績，許／黃預計晚間壓軸場次上陣，首輪對決澳洲人馬迪蘭尼（Jake Delaney）／普塞爾（Max Purcell）。

至於原本已經半退休的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，本屆也獲雙打外卡，重新攜手復出。身為賽史迄今惟一純本土封王的台將組合，目前都當教練的「小胖」、「A鵬」自認寶刀未老，首輪挑戰日本第4種子松井俊英／上杉海斗，期許射日搶下8強門票。

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