中職》挑戰本壘阻擋判決失敗 古久保：等他們明天給我一個解釋

張肇元本壘前刺殺馬傑森。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森今天和台鋼雄鷹捕手張肇元在本壘前發生衝撞，馬傑森被判觸殺出局，樂天認為張肇元違規阻擋，提出挑戰判決但維持原判，樂天總教練古久保指出，裁判的解釋很有問題，「我等他們明天給我一個說法。」

樂天、台鋼之戰第6局，馬傑森靠著梁家榮的安打，從二壘搶攻本壘，撞上站在壘線上接回傳球的張肇元，馬傑森當場倒地不起，張肇元則是紋風不動，被判出局的馬傑森隨後自己起身走回休息室，並繼續上場守備。

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古久保表示，裁判說張肇元要接球才會在馬傑森進壘的動線上，不構成違規阻擋，但是張肇元不是因為球傳偏了才移動到壘線上接球，而是早就站在那裡，如果這樣沒有違規，那跑者是不是可以用手把捕手撞開？不過，裁判也說賽後會再檢討，就等明天給一個解釋。

馬傑森表示，當時沒想到張肇元會站在壘線上，想閃開已經來不及，感覺就像撞上一堵牆，不過，後來張肇元打擊時被球迷猛噓，還是希望球迷保持平常心，球員場上都是做自己該做的事，絕對不會刻意想要傷害對方。

張肇元本壘前刺殺馬傑森。（記者林正堃攝）

馬傑森。（記者林正堃攝）

古久保健二。（記者林正堃攝）

古久保健二。（記者林正堃攝）

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