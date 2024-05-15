網球》紅土女王狂飆10連勝 史薇泰克強勢挺進羅馬4強

史薇泰克。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界No.1的史薇泰克（Iga Swiatek），無愧為新世代紅土女王，6：1、6：3再度橫掃美國18種子凱絲（Madison Keys），強勢挺進2024羅馬網賽女單4強，也延續近來紅土10連勝氣勢。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，史薇泰克掌控節奏4度破發，僅花76分鐘淘汰凱絲，這也是波蘭頭號種子繼前站馬德里4強後，短短12天內再挾同樣比數重挫手下敗將， 「有時就像坐雲霄飛車，但今天我為自己深感驕傲，因為我感打得更好了，對我來說絕對是在羅馬最美好的一天。」

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擅長紅土作戰的史薇泰克，曾於2021、2022年羅馬完成二連霸，如今正在義大利首都尋求第三冠，期許追上2013年美國名將小威廉絲（Serena Williams）腳步，成為女網史上第三位同年內接連贏得馬德里、羅馬這兩項大賽的球星。史薇泰克在WTA千分紅土大賽戰績為31勝4負，也是自2009年設立該賽制以來最佳勝率 （0.889）。

22歲的球后小史，開季迄今36勝4負，持續領先群芳，下週一職業積分至少來到11085分，即將追平生涯最佳，並榮膺惟二突破11000分關卡的球后，不讓已退役的小威專美於前。

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