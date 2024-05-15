晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》諾拉生涯第4度完投完封勝！ 費城人成本季最速30勝球隊

2024/05/15 07:32

諾拉9局完投完封勝率隊擊敗大都會。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況勢不可擋的費城人今天在王牌投手諾拉（Aaron Nola）投出生涯第4度的完投完封帶領，在少了多名主力的情況下以4：0橫掃大都會，成為本季第一支拿下30勝的球隊。

諾拉前5局表現完美讓對手15上15下，直到第6局才被泰勒（Tyrone Taylor）敲出左外野方向安打上壘，7局他雖然被馬提（Starling Marte）敲安，但接下來分別讓林多（Francisco Lindor）敲出二壘平飛球被接殺，再讓阿隆索（Pete Alonso）敲出雙殺打，僅花3球、85秒就完成該局投球，是大聯盟史上第202次單局僅花3球的表現。

諾拉在9局遭遇危機，他在1出局後被代打的麥克尼爾（Jeff McNeil）敲出二壘安打，解決掉尼莫（Brandon Nimmo）後又被馬提敲安，但最後他僅花一顆球就讓林多出局，總計今天9局諾拉用109，被打4支安打，送出8K沒有保送，完投完封大都會收下本季第5勝。

本場比賽費城人主砲哈波（Bryce Harper）在賽前因為偏頭痛臨時被移出打線，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與游擊手透納（Trea Turner）皆因傷缺陣，不過波姆（Alec Bohm）連2天靠著觸身球進帳打點，9上還敲出超越大谷翔平的本季第16支二壘安打，史多特（Bryson Stott）則是選到3次保送上壘，並在9局敲安貢獻保險分。

波姆敲出本季第16支二壘安打，暫時超越大谷翔平成為聯盟二壘安打王。（今日美國）

費城人與大都會在結束於大都會主場的2場小型系列賽後，兩隊將馬上轉戰費城人主場，雙方將再度進行一個2場的小型系列賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。