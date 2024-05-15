MLB》諾拉生涯第4度完投完封勝！ 費城人成本季最速30勝球隊

諾拉9局完投完封勝率隊擊敗大都會。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況勢不可擋的費城人今天在王牌投手諾拉（Aaron Nola）投出生涯第4度的完投完封帶領，在少了多名主力的情況下以4：0橫掃大都會，成為本季第一支拿下30勝的球隊。

諾拉前5局表現完美讓對手15上15下，直到第6局才被泰勒（Tyrone Taylor）敲出左外野方向安打上壘，7局他雖然被馬提（Starling Marte）敲安，但接下來分別讓林多（Francisco Lindor）敲出二壘平飛球被接殺，再讓阿隆索（Pete Alonso）敲出雙殺打，僅花3球、85秒就完成該局投球，是大聯盟史上第202次單局僅花3球的表現。

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諾拉在9局遭遇危機，他在1出局後被代打的麥克尼爾（Jeff McNeil）敲出二壘安打，解決掉尼莫（Brandon Nimmo）後又被馬提敲安，但最後他僅花一顆球就讓林多出局，總計今天9局諾拉用109，被打4支安打，送出8K沒有保送，完投完封大都會收下本季第5勝。

本場比賽費城人主砲哈波（Bryce Harper）在賽前因為偏頭痛臨時被移出打線，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與游擊手透納（Trea Turner）皆因傷缺陣，不過波姆（Alec Bohm）連2天靠著觸身球進帳打點，9上還敲出超越大谷翔平的本季第16支二壘安打，史多特（Bryson Stott）則是選到3次保送上壘，並在9局敲安貢獻保險分。

波姆敲出本季第16支二壘安打，暫時超越大谷翔平成為聯盟二壘安打王。（今日美國）

費城人與大都會在結束於大都會主場的2場小型系列賽後，兩隊將馬上轉戰費城人主場，雙方將再度進行一個2場的小型系列賽。

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