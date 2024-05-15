足球》哈蘭德梅開二度！ 曼城寫英超史上首見霸業只差一步（影音）

哈蘭德梅開二度。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曼城今天在補賽週對決熱刺，靠著得分機器哈蘭德（Erling Haaland）單場梅開二度以2：0踢館成功，在積分榜反超第一名的兵工廠，只要下一輪能夠擊敗西漢姆聯，就能達成史無前例的英超4連霸偉業。

哈蘭德在第51分鐘與德布勞內（Kevin De Bruyne）連線踢進第一分，傷停補時第90+1分鐘再踢進罰球率隊取勝，而熱刺原本在正規時間有望先將比數扳平，不過南韓球星孫興慜第86分鐘獲得與替補門將奧泰加（Stefan Ortega）單挑的大好機會卻錯失良機，最終無緣取勝。

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熱刺在本場比賽輸球，確定無緣參加明年歐冠，不過有一部份球迷卻能接受這個結果，因為這一敗讓他們的死對頭兵工廠拿下英超冠軍的機率大幅下滑。本季排名第四名的阿斯頓維拉，則確定能夠自1982-83賽季後再度參加歐冠。

曼城拿下關鍵一戰後，積分以88分超前兵工廠2分，取得完全主動優勢，只要接下來在主場最後一輪的比賽擊敗排名第9的西漢姆聯，就可以不管兵工廠與艾佛頓最後一輪的比賽結果，順利在今年的英超封王，締造史上首見霸業。

曼城替補門將奧泰加擋下南韓球星孫興慜的射門。（路透）

The goal that sealed a HUGE three points!



@ErlingHaaland pic.twitter.com/xfCA3UbEln — Manchester City （@ManCity） May 14, 2024

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