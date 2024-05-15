晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》哈蘭德梅開二度！ 曼城寫英超史上首見霸業只差一步（影音）

2024/05/15 07:58

哈蘭德梅開二度。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曼城今天在補賽週對決熱刺，靠著得分機器哈蘭德（Erling Haaland）單場梅開二度以2：0踢館成功，在積分榜反超第一名的兵工廠，只要下一輪能夠擊敗西漢姆聯，就能達成史無前例的英超4連霸偉業。

哈蘭德在第51分鐘與德布勞內（Kevin De Bruyne）連線踢進第一分，傷停補時第90+1分鐘再踢進罰球率隊取勝，而熱刺原本在正規時間有望先將比數扳平，不過南韓球星孫興慜第86分鐘獲得與替補門將奧泰加（Stefan Ortega）單挑的大好機會卻錯失良機，最終無緣取勝。

熱刺在本場比賽輸球，確定無緣參加明年歐冠，不過有一部份球迷卻能接受這個結果，因為這一敗讓他們的死對頭兵工廠拿下英超冠軍的機率大幅下滑。本季排名第四名的阿斯頓維拉，則確定能夠自1982-83賽季後再度參加歐冠。

曼城拿下關鍵一戰後，積分以88分超前兵工廠2分，取得完全主動優勢，只要接下來在主場最後一輪的比賽擊敗排名第9的西漢姆聯，就可以不管兵工廠與艾佛頓最後一輪的比賽結果，順利在今年的英超封王，締造史上首見霸業。

曼城替補門將奧泰加擋下南韓球星孫興慜的射門。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。