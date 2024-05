足球》哈蘭德梅開二度！ 曼城寫英超史上首見霸業只差一步（影音）

哈蘭德梅開二度。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕曼城今天在補賽週對決熱刺,靠著得分機器哈蘭德(Erling Haaland)單場梅開二度以2:0踢館成功,在積分榜反超第一名的兵工廠,只要下一輪能夠擊敗西漢姆聯,就能達成史無前例的英超4連霸偉業。

哈蘭德在第51分鐘與德布勞內(Kevin De Bruyne)連線踢進第一分,傷停補時第90+1分鐘再踢進罰球率隊取勝,而熱刺原本在正規時間有望先將比數扳平,不過南韓球星孫興慜第86分鐘獲得與替補門將奧泰加(Stefan Ortega)單挑的大好機會卻錯失良機,最終無緣取勝。

熱刺在本場比賽輸球,確定無緣參加明年歐冠,不過有一部份球迷卻能接受這個結果,因為這一敗讓他們的死對頭兵工廠拿下英超冠軍的機率大幅下滑。本季排名第四名的阿斯頓維拉,則確定能夠自1982-83賽季後再度參加歐冠。

曼城拿下關鍵一戰後,積分以88分超前兵工廠2分,取得完全主動優勢,只要接下來在主場最後一輪的比賽擊敗排名第9的西漢姆聯,就可以不管兵工廠與艾佛頓最後一輪的比賽結果,順利在今年的英超封王,締造史上首見霸業。

曼城替補門將奧泰加擋下南韓球星孫興慜的射門。(路透)

