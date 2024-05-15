MLB》大谷翔平遭偷近5.5億的驚世竊案 水原一平首次出庭不認罪

水原一平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平涉賭案，水原還被指控竊取大谷約1700萬美元的資金。水原一平今天身穿西裝步入法庭，傳出他在出庭時對銀行詐欺與提交虛假稅務申報表的指控表示不認罪。但水原的律師向法官重申，已經與檢察官達成認罪協議。

美國檢察官指控，水原一平涉嫌竊取大谷翔平約1700萬美元（約新台幣5.5億元）的資金，用來償還自己的運動博弈賭債，還冒充大谷翔平本人與銀行聯繫。《美聯社》報導，水原一平在美國時間5月5日簽署一份認罪協議，詳細說明這些指控，而美國檢方在幾天後宣布這項消息。

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水原一平今天到洛杉磯的聯邦法院出庭應訊，美國地方法院的法官Jean P. Rosenbluth要求水原對銀行詐欺、虛假納稅申報單的指控進行認罪，水原做出無罪抗辯。《美聯社》指出，儘管水原同意與檢方的認罪協議，但預期的無罪答辯是案件過程中的一個程序性步驟。

水原一平。（美聯社）

水原一平涉及的兩項指控中，銀行詐欺罪最高可處30年有期徒刑，而簽署虛假稅務申報表則可能最高處3年刑期。水原一平的辯護律師Michael G. Freedman今在出庭時表示，水原預計在未來認罪。

另根據日媒《Full-Count》指出，通常一般民眾與媒體可以到法院旁聽，但今天卻罕見不開放旁聽，只能透過隔壁房間的擴音器聲音得知內容，無法觀察水原在法庭內的表情。水原一平步出法庭後，直到上車前，面對日本與美國媒體約50人的陣仗，沒有說過任何一句話。

水原一平。（路透）

水原一平。（法新社）

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